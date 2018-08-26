Быть лучше: почему в большом городе люди повторяют друг за другом

Жизнь в большом городе – это всегда гонка. Мы постоянно на кого-то ровняемся, пытаемся выйти вперед. Анна Лебедева рассуждает о том, стоит ли повторять за другими и как использовать эту гонку, чтобы стать лучше.

Фото: depositphotos/ arkusha

Жизнь в большом городе насыщена и разнообразна. Мы постоянно делимся в социальных сетях своими интересами, выставляем фотографии, пытаемся рассказать друзьям, как нам было хорошо на выставке или в отпуске. Порой даже вызываем у других странное желание – быть похожими на нас. Например, известные блогерши, которые получают деньги за рекламу и выставляют в своих инстаграмах дорогие косметические средства, даже не представляют, что некоторые их подписчики отказывают себе во всем, чтобы купить пару таких же красивых баночек с кремом. Хотя в этом нет ничего плохого. Возможно, кто-то из них научится экономить и откладывать деньги на более серьезные развлечения, например, на поездку к морю.

Конечно же, некоторые доводят дело до абсурда, выбирая что-то дорогое (такое же, как видели недавно у кого-то), вместо покупки еды. Или вдруг кто-то решает резко похудеть, чтобы стать такой же стройной, как подруга. Некоторые садятся на строгие диеты, голодают, а возможно по медицинским показаниям им этого делать нельзя. Не каждый человек может купить дом за границей или участок на Рублевке. Все-таки необходимо понимать: надо ли вам это, и трезво оценивать свои возможности.

В целом, стремиться к тому, чего нет, а хочется, очень полезно. Иногда друзья своими успехами стимулируют, заставляют двигаться вперед, совершать поступки. Но тут важно придерживаться какой-то грани, чтобы стремление сделать так же, как у других, было во благо.

Например, подруга Света поменяла в комнате всю мебель, хоть и не планировала в этом году крупных покупок. Ее соседка на днях закончила ремонт и пригласила Светочку посмотреть. Та пришла, увидела спальню мечты и подумала: а чем я хуже? Тут же и деньги нашлись, и силы, и время, и желание. Уж больно захотелось ей такую же кровать и такой же шкаф, как у соседки. А ведь она 15 лет ничего не меняла в квартире...

Фото: depositphotos/arkusha

Одноклассница Таня постоянно листает инстаграм известной блогерши. Она уже и на маникюр сходила в тот же салон, который любит ее виртуальная подруга, и такое же платье себе купила, и косметику тон в тон. Еще чуть-чуть, и я перестану ее узнавать, потому что передо мной будет не Танька Сидорова, с которой мы когда-то сидели за одной партой, а что-то среднее между той девушкой и одноклассницей. А ведь она никогда не следила за своей внешностью, как сейчас, не придавала особого значения вещам. После всех этих изменений Таня встретила наконец-то вторую половинку. Ну не чудо ли?

Еще один мой знакомый вдруг увлекся рыбалкой. Все потому, что его начальник – заядлый рыбак. А ему так хочется быть похожим на начальника и самому когда-нибудь стать руководителем, что он решил погнаться за ним. В итоге однажды поймал "крупную рыбу". Познакомился в компании рыбаков с человеком, который предложил ему высокую должность.

Это всего лишь несколько примеров, которые говорят о том, что гнаться за другими не так уж и плохо. Можно даже перепрыгнуть, если есть такая возможность, и в этом тоже нет ничего страшного.

На днях муж рассказал историю, как он долго не мог пойти учиться в автошколу. Ему папа и машину дал, и деньги, но как-то все откладывалось на потом, слишком много было других дел. Но стоило однажды пойти на курсы вождения его лучшему другу, как он тут же вскочил и побежал учиться. Вот она – великая сила солидарности!

"Я тоже могу! Я тоже крутой и буду водить машину, как и ты!" – звучал внутренний голос мальчишки, который захотел точно такую же игрушку, как у товарища из детского сада.

Когда еще не было интернета, многие девочки сочиняли анкеты и давали их друг другу почитать. Мы там подглядывали интересы модниц, которых чаще всего дергали за косички мальчишки, и переписывали их к себе, чтобы хоть как-то быть похожими на них. В итоге почти все девочки в классе любили верховую езду и большой теннис, но на самом деле никто из них даже близко к лошади не подходил и ракетку в руках не держал. Тем не менее, прошло много лет, и несколько моих одноклассниц, с которыми мы пытались угнаться за крутыми девочками, водят в элитные спортивные секции своих детей.

Фото: depositphotos/arkusha

"Меня удивляет, что у нас так много общего", – сказала мне как-то знакомая. Она очень ревностно относится к каждому своему мероприятию, к каждой купленной вещице. Словно у нее в руках патент, какой-то особенный билетик, который не может достаться никому, только ей. И если кто-то из друзей выставил в инстаграм фотографию выставки, на которой Маша была на прошлой неделе, она считает, что за ней повторяют, что на эту выставку пошли только потому, что она про нее написала.

Мы ходим на одни и те же мероприятия, читаем одних и тех же авторов, выставляем похожие фотографии в социальные сети.

Все очень просто. Мы похожи, потому что живем в большом городе. Нет ничего плохого, что кто-то за вами гонится и пытается что-то перенять, особенно по мелочам. Если ваш друг захотел сделать то, что сделали вы, это хороший знак. Значит вы умеете передать настроение и вызываете у других желание жить и развиваться. Нет ничего плохого в том, что кто-то купит роман, про который вы недавно написали в своем блоге, посмотрит кино, которое вы смотрели пару дней назад или купит такую же чашку как у вас. Возможно, кто-то даже поменяет профессию, и она станет для него смыслом жизни.

Продолжайте делиться друг с другом своими интересами и позитивным настроем, даже несмотря на то, что это заразно!