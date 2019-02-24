Детская ревность: как научить ребенка справляться с этим чувством

Порой дети, даже совсем маленькие, ревностно относятся к любым знакам внимания в адрес своих родителей, а уж если в семье появляется второй ребенок, то малыш не станет скрывать эмоций. Анна Лебедева рассуждает о детской ревности и о том, как бороться с этим чувством.

Игра в ревность

"Мама, возьми меня на ручки!" – слышен крик в зале ожидания аэропорта. Потом начинается плач. "Отойди от него! Ты моя мама!" – "Твоя, твоя, конечно. Иди ко мне скорей", – и мать прижимает сына к груди, целует, а тот смотрит на чужого мальчишку, который только что улыбался его маме, и хмурит брови.

Она с сожалением выдавливает улыбку, глядя на родителей мальчика, которые сидят рядом с ними, и пожимает плечами. Мол, бывает у детей и такое. Но все понимают, что чувство ревности случается не только со взрослыми, но и с детьми тоже. Даже гораздо чаще, чем это можно было бы предположить.

Моя дочь, например, которой недавно исполнилось шесть лет, не любит, когда мы с мужем подолгу обнимаемся и говорим друг другу приятные слова. В какой-то момент она переключает внимание на себя. "Это мой папа! Отойди от него!" – вдруг вскрикнет девочка и обхватит папу своими ручонками, как будто он ее собственная игрушка, только что отвоеванная у незнакомой девочки в песочнице.

Бывает и наоборот. Сядет ко мне на ручки и будет препятствовать нашим с мужем обнимашкам.

Еще она очень ревнует, когда ко мне подходит какая-нибудь малышка, и я начинаю с ней болтать. А если уж на ручки ее возьму, то дочь заливается слезами, и мне приходится отдать малышку назад ее маме.

Часто для детей такое поведение – всего лишь игра. Им нравится реакция родителей, которые смеются и в шутку возмущаются, тыкая пальцем в животик: "Да ты ревнуешь?" Думаю, тут не стоит проводить каких-то серьезных разговоров, если, конечно же, это не агрессивное поведение, которое значительно отличается от заигрываний.

Некоторые считают, что детской ревности не бывает. Мама моей знакомой, глядя на современных детей, все время говорит своей дочери: "Людочка, ты такой не была! Ты никогда не грубила, не хвасталась, не плакала, не отнимала чужие игрушки, а уж тем более не ревновала". Людочка при этих словах пытается напрячь память, но ей так и не удается вспомнить хоть один момент, когда она маме закатывала истерику из-за того, что та сюсюкалась с кем-то из ее подруг или просто с девочками во дворе. Здесь, наверное, все легко объяснить, потому что Люда была единственным ребенком в семье.





Ревность к младшим

Мои родители, у каждого из которых было по младшей сестре, до сих пор вспоминают, как боролись за внимание своих родителей. А уж это была самая настоящая ревность! После того, как мамина мама пришла с работы, и увидела младшую сестренку, случайно выпавшую из кроватки и всю в слезах, она больше не доверяла дочку старшей сестре.

Часто случается, что ревнуя к брату или сестре, ребенок таит обиду и однажды он может высказать родителям все, что думает о них. "Да вы меня не любите! Вы его любите больше!" – скажет когда-то сын или дочь, которые устали терпеть, что все внимание достается их сестре или брату.

Порой на фоне ревности, дети даже начинают пакостить младшим братикам или сестричкам. Например, прятать их игрушки, дразнить, разукрашивать фломастером, ябедничать, провоцируя ссору с родителями. Да что уж там, мне рассказывали случаи, когда старший братик просил родителей отнести младшего обратно в роддом, потому что он странный и не нравится ему. В общем, со вторым ребенком глаз да глаз за всеми. А третий – это уже маленький детский садик, наверное. Хотя, скорее всего тоже делят внимание родителей.

Часто на почве детской ревности возникает агрессия. У моей знакомой в группе детского сада случился конфликт с родителями мальчика, который обидел их дочь. Воспитатель связала этот случай с тем, что мама пошла на работу и стала меньше уделять внимания ребенку.

Например, играть с ним, читать книжки. Даже если вы пришли с работы и совсем нет сил, можно сыграть пару раз в настольную игру. Этого будет достаточно для того, чтобы малыш почувствовал себя спокойным и защищенным. А уж если вы сможете на полчаса разыграть сценку с роботами или с куклой, то это еще лучше.

Детская ревность – довольно частое явление, но бывают и исключения. Мой муж, когда у него появился братик, совсем не ревновал к нему родителей. Он воспринял малыша как своего ребенка и стал о нем заботиться. Родители, почувствовав такую нежность, стали часто оставлять младшего братика со старшим. "А где же Гриша?" – спрашивали недоумевающие знакомые маму мужа. "Как где? Гриша с Илюшей!"

Подруга Света считает, что лучше, когда у детей маленькая разница в возрасте, потому что старший еще не успел в полной мере почувствовать себя единственным избалованным любимчиком. А мне кажется, что ребенок все равно будет ревновать, какая бы разница ни была между братиком или сестричкой. Иногда это проходит, но часто это чувство вырастает вместе с ребенком и живет с человеком всю жизнь. Поэтому задача родителей, которым предстоит делиться любовью сразу с несколькими детьми, очень непростая. Им надо научиться любить одинаково и Петю, и Машу. И надо постараться сделать так, чтобы на двух чашах весов было по 100 килограммов любви и внимания для каждого.

Тогда и мир будет добрее!