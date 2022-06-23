Почему Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила пандемией вспышку оспы обезьян. Чтобы этому противостоять, ученые призвали страны и глобальные профильные ведомства немедленно принять меры. В России на данный момент официально не подтверждено ни одного случая заражения этой инфекцией. Разбираемся, стоит ли бояться оспы и коснется ли она каждого на планете.

Ученые обеспокоены

Фото: AP Photo/Mahesh Kumar A.

На сегодняшний день официально зарегистрировано 3 417 случаев оспы обезьян в 58 странах, рассказали в WHN. По данным организации, вспышка стремительно распространяется сразу на нескольких континентах. Чтобы остановить это, WHN призвала страны и профильные ведомства к немедленным и эффективным действиям.





из сообщения WHN Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами.

Пока большинство зараженных – взрослые, но любое распространение инфекции среди детей грозит более тяжелыми случаями и высокой смертностью, подчеркнули в сети здравоохранения. Кроме того, обстановку осложняет заражение животных, добавили там.

"ВОЗ должна срочно объявить свою собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", – сказал эпидемиолог и экономист здравоохранения, соучредитель организации Эрик Фейгл-Динг.

ВОЗ в середине июня уже созывала комитет по чрезвычайным ситуациям из-за оспы обезьян. Тогда глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что вспышка необычна и вызывает беспокойство. В то же время он подчеркнул, что массовая вакцинация против оспы обезьян не рекомендуется.

О том, что делать прививки всему населению не стоит, говорил и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Не потребуется и введение локдауна, подчеркнула заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Это связано с тем, что вирус оспы обезьян не столь быстро распространяется, как коронавирус, отметила она.

В нашей стране на данный момент ни одного официально зарегистрированного случая заражения оспой нет, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

История повторяется?

Фото: AP Photo/Matt Dunham

На сегодняшний день в мире нет общих правил, что именно можно считать пандемией, отметил в беседе с Москвой 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. При этом ВОЗ еще несколько недель назад присвоил ситуации с оспой обезьян максимальный уровень опасности, подчеркнул специалист.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Пандемия это или нет – это вопрос скорее пиара. В данном случае пандемии, сопоставимой с COVID-19, нет. И вроде не предвидится.

"С другой стороны, проблема есть, она неконтролируема в Европе, Северной Америке. В очень большом количестве стран уже как минимум один случай был зарегистрирован. И таких выявленных случаев всего уже 3,5 тысячи. Понятно, что есть и скрытые истории, и те случаи, когда люди просто никуда не обращаются", – говорит он.

Органам здравоохранения нужно лучше информировать людей об оспе обезьян и работать над выявлением цепочек распространения инфекции, считает эксперт. Это позволит взять ситуацию под контроль. Необходимости в массовой вакцинации населения на сегодняшний день нет, обратил внимание Крючков.

"Кому нужно вакцинироваться в случае отсутствия противопоказаний? Наверное, медицинским работникам, которые могут работать с такими пациентами. Людям, которые имеют рисковое сексуальное поведение. Может быть, рассмотреть еще какие-то отдельные категории. Здесь есть о чем подискутировать. Но все равно это относительно узкие группы населения", – рассуждает иммунолог.

Вакцина от натуральной оспы эффективна от оспы обезьян более чем на 80%, привел цифры Крючков. В то же время она имеет сильные побочные эффекты, отметил он. Эксперт предложил задуматься над разработкой вакцины специально от оспы обезьян.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Например, можно создать вакцину каких-то других типов, значительно менее реактогенных (вызывающих меньше побочных эффектов. – Прим. ред.). Кроме того, эффективность вакцины от оспы обезьян можно поднять до 95–97%.

С учетом специфики распространения инфекции в ее нынешнем виде в локдаунах при обострении ситуации нет никакой необходимости, подчеркнул Крючков. Закрывать границы наглухо также вряд ли стоит, указал он. Однако для направлений, где фиксируется большое количество случаев заражения, может быть организован дополнительный санитарный контроль, резюмировал специалист.

