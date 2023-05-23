Отключили – и ладно: как выбрать водонагреватель в 2023 году

В Москве наступил сезон плановых отключений горячей воды. Кто-то в это время по старинке греет воду в кастрюле, кто-то ездит к родственникам в другой район. Однако есть более простой способ – установить водонагреватель. Москва 24 вместе с экспертами расскажет, как выбрать прибор.



Виды устройств

Для бытовых нужд чаще всего используют проточные и накопительные нагреватели. Прежде чем определиться с видом устройства, нужно понять, для каких оно целей. Например, проточный служит для минимальных потребностей: помыть руки, голову, небольшое количество посуды, рассказал Москве 24 техноблогер Павел Трухачев.





Павел Трухачев техноблогер Но есть нюанс: если мощность проточного водонагревателя составляет 2,5 кВт, то на теплой воде придется экономить. Если этого делать не хочется, то стоит выбрать прибор от 5 до 8 кВт. Однако при покупке более мощного устройства встает вопрос с подключением: розетка должна быть на отдельной линии с заземлением, иначе может ударить током.

По словам специалиста, проточники более компактны, но потребляют больше электроэнергии, эффективности от них меньше. Поэтому, если вы планируете регулярно пользоваться устройством и не думать об экономии, то лучше выбрать накопительный.

"В первую очередь стоит определиться, для какого количества проживающих будет установлен прибор. Если семья состоит из двух человек, то можно обойтись объемом в диапазоне 50 литров. Его хватит, если вы принимаете душ, но не ванну. Если три человека – 80 литров, если пять, то 100–120 литров", – пояснил Трухачев.

Если же вы выбираете устройство для загородного дома, где будет еще подключена и кухня, тогда объем должен начинаться от 80 литров, вне зависимости от количества людей.



Цены

На сегодняшний день цены на проточные и накопительные нагреватели в магазинах электроники и на маркетплейсах в среднем от 2,5 до 60 тысяч рублей. Стоимость зависит от мощности, объема и материалов, из которого сделано устройство.

При этом дефицита приборов на рынке нет. "Сейчас у нас представлено порядка одной тысячи моделей водонагревателей, цены сопоставимы с прошлогодними, также появляются скидки, специальные предложения", – рассказал телеканалу Москва 24 представитель крупной сети по продаже бытовой техники и электроники Андрей Петров.

В число наиболее популярных брендов входят Haier, Electrolux, Zanussi и Ariston, из новых – узбекский Artel, плюс в ближайшее время появятся решения от Philips, заключил эксперт.



Неочевидные детали

В накопительных нагревателях есть разные баки (емкости для воды). Самые бюджетные модели сделаны из пластика, и это не очень надежная конструкция: у такого материала срок службы меньше, подчеркнул Трухачев.

"Следующий по ценовому диапазону – эмалированный бак. Это тоже не совсем удачное решение, так как при транспортировке или неаккуратной разгрузке может произойти скол эмали, и бак начнет быстро ржаветь", – подчеркнул эксперт.





Павел Трухачев техноблогер Самым идеальным вариантом будет нержавеющая сталь и стеклофарфор. Существуют еще металлические баки с титановым напылением и серебром. Производители утверждают, что в них будут погибать бактерии, но это лишь рекламная уловка: по факту такого напыления недостаточно.

Кроме того, стоит обратить внимание на тэн (электронагревательный прибор). Он должен находиться в металлической колбе, чтобы не было соприкосновения с жидкостями напрямую, а следовательно, и накипи. Так, срок службы бойлера будет дольше.

"И можно еще выбрать устройства с функцией быстрого нагрева, то есть с двумя или даже тремя тэнами – так можно сэкономить время. Когда вода опускается до определенной температуры, включается один тэн, когда горячая израсходована полностью, включаются все тэны", — рассказал специалист.

Поэтому стоит заранее определиться с объемом накопителя, исходя из количества жильцов, а не брать устройство про запас. Ведь чем больше объем бака, тем больше он затрачивает электроэнергии. Кроме того, под устройство также стоит вывести собственную розетку и установить на него дополнительный предохранитель, чтобы избежать короткого замыкания при неисправности, заключил эксперт.