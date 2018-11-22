В какое время в "черную пятницу" ждать самых больших скидок на авиабилеты

Совсем скоро наступит "черная пятница", главный скидочный день осени. Наряду со всеми остальными цены снизят и авиакомпании. И вместо того, чтобы в растерянности бродить между магазинных полок, можно дома в спокойной обстановке начать планировать свое следующее путешествие!

Вместе со специалистами международного туристического метапоиска momondo.ru мы расскажем, в какое время в пятницу россиян могут ожидать самые большие скидки на перелеты, и по каким из направлений цены снизится больше всего.

Согласно анализу поисковых данных momondo.ru за прошлый год, низшей планки средняя стоимость авиабилетов с отправлением из России достигает в "черную пятницу" к шести часам вечера по московскому времени. Тогда как почти на старте распродаж, начиная с трех часов утра, стоимость перелетов держится на самом высоком уровне. Разница между минимальной и максимальной средней ценой в этот день почти трехкратная (186 процентов).

Однако дешевые билеты можно поймать не только вечером. Повезет и тем, кто готов отвлечься от дел и заняться поиском в разгар рабочего дня – в районе одиннадцати часов. Экономия в этом случае будет незначительно меньше, чем при бронировании вечером. На период с 10:00 до 15:00 как раз и приходится больше всего поисков в течение дня.

"Многие пользователи с нетерпением ждут "черную пятницу" в надежде максимально сэкономить на планировании своего следующего путешествия. Однако поисковые данные показывают, что средние цены на перелеты в этот день лишь на девять процентов ниже среднегодовых. Иногда сезонные распродажи и следование элементарным правилам поиска и выбора дня для перелета может принести гораздо большую экономию. Поэтому, прежде чем перейти к бронированию, я бы посоветовала сначала проверить уровень цен по выбранному маршруту и убедиться в размере скидки", – объяснила Ирина Рябовол, представитель momondo.ru в России.

Где искать скидки: самые дешевеющие направления

Несмотря на то, что средняя экономия на билетах в день самых крупных распродаж составляет лишь девять процентов, некоторые популярные маршруты все же показывают существенное снижение цен. Наиболее высоких скидок на основе данных за 2017 год можно ожидать на авиаперелеты в Хошимин. В "черную пятницу" ценник на это направление снизился более чем на треть по сравнению со среднегодовым показателем (-34,8 процента).

Следующим в рейтинге самых подешевевших городов стал Лиссабон (-31,9 процента), а закрыл тройку Лондон (-31,5 процента).

Чуть больше чем на четверть снизилась стоимость перелетов в Мадрид, Коломбо и на Бали. Ценник на билеты в Мюнхен в "черную пятницу" оказался привлекательнее на 24,4 процента, чем в среднем в году. Билеты в Барселону, Анталию и Амстердам подешевели на 23,4 процента, 23,3 процента и 22,4 процента соответственно.

Топ-10 подешевевших направлений

Снижение цен по сравнению со среднегодовым показателем.

Хошимин: -34,8 процента

Лиссабон: -31,9 процента

Лондон: -31,5 процента

Мадрид: -29,2 процента

Денпасар, Бали: -28,6 процента

Коломбо: -27,1 процента

Мюнхен: -24,4 процента

Барселона: -23,4 процента

Анталия: -23,3 процента

Амстердам: -22,4 процента

В целом, если рассматривать топ-40 самых популярных направлений в день "черной пятницы", то средний показатель снижения цены составил 14,2 процента. Среди лидеров спроса подешевели три четверти (86 процентов) направлений.

Но нашлись и города, на которые не только не распространились скидки, но и выросла средняя цена перелета: Тиват (+6,2 процента), Баку (+7,7 процента), Бургас (+10,6 процента), Милан (+12,8 процента) и Ларнака (+15,8 процента).

Среди внутренних направлений существеннее всего подешевели перелеты в Минеральные воды (-38,1 процента). Скидки на билеты во Владивосток и Краснодар обеспечили снижение цены по этим направлениям на 16 процентов. Рейсы в Ростов-на-Дону и Анапу стоят на 15 процентов меньше, чем в среднем за год. Стоимость билетов в Москву снизилась на 9,6 процента, в Санкт-Петербург – на 0,6 процента, а цена на перелет в Сочи не изменилась.

*Исследование основано на запросах на перелеты "туда-обратно" экономкласса из России в разные страны, совершенные в 2017 году, в сравнении с запросами от 24 ноября 2017 года. Цены на перелеты постоянно меняются и могут быть более недоступны. Размер экономии не гарантируется.