Памятная доска Евгению Примакову появится в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Мемориальная доска в память о советском и российском государственном и политическом деятеле Евгении Максимовиче Примакове будет установлена в центре Москве. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.
Памятную доску установят на доме №3 по Скатертному переулку, где жил Примаков. Работы по установке мемориальной доски планируется выполнить до 31 декабря 2016 года за счет бюджета столицы.
История вопросаПримаков – председатель совета Союза Верховного Совета СССР (1989–1990), директор Службы внешней разведки России (1991–1996), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991), министр иностранных дел РФ (1996–1998), председатель правительства России (1998–1999). С 2001 по 2011 год он занимал пост президента Торгово-промышленной палаты России.
За свою жизнь Примаков получил большое количество наград – Орден Почета, Орден Александра Невского, Орден за заслуги перед Отечеством I степени и другие.
Скончался 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.
Ссылки по теме