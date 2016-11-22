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Общество

22 ноября 2016, 12:26

Памятная доска Евгению Примакову появится в Москве

общество обо всем

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Мемориальная доска в память о советском и российском государственном и политическом деятеле Евгении Максимовиче Примакове будет установлена в центре Москве. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.

Памятную доску установят на доме №3 по Скатертному переулку, где жил Примаков. Работы по установке мемориальной доски планируется выполнить до 31 декабря 2016 года за счет бюджета столицы.

История вопроса

Примаков – председатель совета Союза Верховного Совета СССР (1989–1990), директор Службы внешней разведки России (1991–1996), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991), министр иностранных дел РФ (1996–1998), председатель правительства России (1998–1999). С 2001 по 2011 год он занимал пост президента Торгово-промышленной палаты России.

За свою жизнь Примаков получил большое количество наград – Орден Почета, Орден Александра Невского, Орден за заслуги перед Отечеством I степени и другие.

Скончался 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

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