Памятная доска Евгению Примакову появится в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Мемориальная доска в память о советском и российском государственном и политическом деятеле Евгении Максимовиче Примакове будет установлена в центре Москве. Соответствующее решение было принято во вторник на заседании президиума правительства столицы.

Памятную доску установят на доме №3 по Скатертному переулку, где жил Примаков. Работы по установке мемориальной доски планируется выполнить до 31 декабря 2016 года за счет бюджета столицы.