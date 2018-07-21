Арбузы, абрикосы и черешня – советы по выбору фруктов от телеведущих Москвы 24

Лето в разгаре, и на московских прилавках появляется все больше фруктов. Повсюду витают сладкие ароматы персиков, абрикосов, черешни и, конечно, сочных арбузов и дынь. Как понять, какие плоды хорошие, а какие сгодятся только на варенье? Тонкостями выбора качественных, спелых фруктов поделились телеведущие канала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Под солнцем щедрым быстро рос фрукт сочный, нежный...

Если вам не пришло в голову слово "паровоз" или "Дед Мороз", то делаю ставку, что четверо из пяти угадали верно – "абрикоc". Многие из наших коллег с телеканала, начиная разговор о фруктах, тоже первым делом вспоминают этот летний, солнечный плод.



Роман Карлов ведущий экономических новостей "Абрикосы я люблю мягкие, почти переспелые, чтобы они были сочные, но не настолько, чтобы разваливались, когда их берешь в руки. Не нужно, чтобы они дома лежали, дозревали. Беру такие, чтобы взял и съел в день покупки. У меня еще дома собака, лабрадор, которая помогает есть черешню и абрикосы. Когда сажусь за стол, она обычно садится напротив, и у нее слюни текут водопадом – приходится делить фрукты пополам".



Абрикосы популярны не только в "первозданном" виде – из них также получается отличный компот, сладкая начинка для пирога и, конечно же, любимое с детства варенье. Среди наших телеведущих тоже нашлись два любителя покашеварить:



Елена Силуянова ведущая информационного эфира "В Россию большинство абрикосов привозят незрелыми, они дозревают в процессе. Меня это не пугает, потому что я беру их на варенье. Абрикосы для этого должны быть немножко жестковатыми, чтобы дольки не потеряли форму. Предпочитаю покупать армянские фрукты".



Роман Карлов ведущий экономических новостей "Обычно просто смешиваю абрикосы с сахаром. Пробовал с грецкими орехами, но они размокают, и получается невкусно. Раскрою небольшой секрет: если добавить туда яблочный пектин, то варенье зажелируется, и получится джем".

Полосатый карапуз – круглый, с хвостиком...

Август на подходе, а значит наступает пора утопать по локти в арбузном соке. Бахчевые в Москву поставляют в основном из Волгограда, Оренбурга, Ростова, с юга Саратова и, конечно, Краснодарского края. Уже совсем скоро мы получим новый урожай зелено-полосатых шаров и желтых дынь.



Иван Обыденков ведущий программы "Вечер" "Конечно, арбузы нужно покупать не раньше, чем в конце лета–начале осени. Советую выбирать, как в мультфильме "Ну, погоди!": поднял, сжал, треск пошел, значит, все отлично. Обязательно должен быть сухой хвостик. Обращайте внимание на "пимпочку" с противоположной стороны арбуза: если она маленькая, значит, это "девочка", слаще будет. Если вы видите желтый, суховатый пролежень на одном боку, можно быть уверенным, что арбуз действительно зрел на земле".



А у многих из нас летом начинается настоящая арбузная мания.



Владимир Раевский ведущий программы "Сделано в Москве" "В сезон могу съедать по два арбуза в день. Это арбузная мания – люди так охотятся за трюфелями, вином и сигарами, как я – за арбузами. Чаще всего езжу к своему арбузному дилеру Алиму на Усачевский рынок. Мой папа всегда говорит, что звук хлопка по арбузу должен быть звонким, мелодичным. Поэтому, когда я выбираю арбузы, обязательно хлопаю, слушаю и сравниваю с ударными в любимой музыке. Здесь – как в той симфонии у Шостаковича. Там – как соло у Бадди Рича. Ухнуло, как сердце в четыре утра? Значит, беру. И почти никогда не ошибаюсь".



Помочь нам в выборе бахчевых также решил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Юрий Быковский:

Нажмите для увеличения изображения. Фото: портал Москва 24

Ну-ка фрукты, встали в ряд, красные, спелые: черешня, клубника, гранат

Для многих имеет значение не только внешний вид фруктов, но и то, где и у кого их приобретать. Одни предпочитают городские рынки, другие доверяют магазинам, а третьи срывают плоды с собственных грядок.



Елена Силуянова ведущая информационного эфира "Сейчас я плотно сижу на черешне, потому что сезон. Фрукты предпочитаю покупать на рынке. В первую очередь, смотрю на качество, а потом уже на цену. Черешня должна быть крупной, темной и блестящей, при нажатии довольно крепкой и не мятой. Предпочитаю находить локальные места, куда ты приходишь, и тебя уже узнают в лицо. Мне гораздо приятнее купить черешню у знакомого человека, нежели прийти в супермаркет и взять фрукты в вакуумной упаковке".

"Я люблю гранаты, но их всегда сложно выбрать, – это лотерея. Хотя, я заметил, что надо брать фрукты посуше. Он даже может казаться чуть порченным, но обычно это самый сладкий гранат. Выбирайте довольно темные плоды, которые выглядят перезрелыми – на самом деле внутри них скрываются рубиновые зерна. Чем гранат больше, тем крупнее внутри зерна и сочнее сам фрукт. Покупаю только в магазинах, рынкам не доверяю. Может, сказывается советское прошлое, но мне кажется, что на рынке всегда обвешивают, там надо торговаться, я это не люблю. Мне проще прийти в магазин, выбрать, самому взвесить и пойти на кассу".

Роман Карлов ведущий экономических новостей



Но главное – помнить, что во фрукте, "почти как у Чехова", все должно быть прекрасно: и внутренность, и внешность, и продавец.