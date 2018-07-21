Арбузы, абрикосы и черешня – советы по выбору фруктов от телеведущих Москвы 24

Лето в разгаре, и на московских прилавках появляется все больше фруктов. Повсюду витают сладкие ароматы персиков, абрикосов, черешни и, конечно, сочных арбузов и дынь. Как понять, какие плоды хорошие, а какие сгодятся только на варенье? Тонкостями выбора качественных, спелых фруктов поделились телеведущие канала Москва 24.
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Под солнцем щедрым быстро рос фрукт сочный, нежный...
Если вам не пришло в голову слово "паровоз" или "Дед Мороз", то делаю ставку, что четверо из пяти угадали верно – "абрикоc". Многие из наших коллег с телеканала, начиная разговор о фруктах, тоже первым делом вспоминают этот летний, солнечный плод.
"Абрикосы я люблю мягкие, почти переспелые, чтобы они были сочные, но не настолько, чтобы разваливались, когда их берешь в руки. Не нужно, чтобы они дома лежали, дозревали. Беру такие, чтобы взял и съел в день покупки. У меня еще дома собака, лабрадор, которая помогает есть черешню и абрикосы. Когда сажусь за стол, она обычно садится напротив, и у нее слюни текут водопадом – приходится делить фрукты пополам".
Роман Карлов
ведущий экономических новостей
Абрикосы популярны не только в "первозданном" виде – из них также получается отличный компот, сладкая начинка для пирога и, конечно же, любимое с детства варенье. Среди наших телеведущих тоже нашлись два любителя покашеварить:
"В Россию большинство абрикосов привозят незрелыми, они дозревают в процессе. Меня это не пугает, потому что я беру их на варенье. Абрикосы для этого должны быть немножко жестковатыми, чтобы дольки не потеряли форму. Предпочитаю покупать армянские фрукты".
Елена Силуянова
ведущая информационного эфира
"Обычно просто смешиваю абрикосы с сахаром. Пробовал с грецкими орехами, но они размокают, и получается невкусно. Раскрою небольшой секрет: если добавить туда яблочный пектин, то варенье зажелируется, и получится джем".
Роман Карлов
ведущий экономических новостей
Полосатый карапуз – круглый, с хвостиком...
Август на подходе, а значит наступает пора утопать по локти в арбузном соке. Бахчевые в Москву поставляют в основном из Волгограда, Оренбурга, Ростова, с юга Саратова и, конечно, Краснодарского края. Уже совсем скоро мы получим новый урожай зелено-полосатых шаров и желтых дынь.
"Конечно, арбузы нужно покупать не раньше, чем в конце лета–начале осени. Советую выбирать, как в мультфильме "Ну, погоди!": поднял, сжал, треск пошел, значит, все отлично. Обязательно должен быть сухой хвостик. Обращайте внимание на "пимпочку" с противоположной стороны арбуза: если она маленькая, значит, это "девочка", слаще будет. Если вы видите желтый, суховатый пролежень на одном боку, можно быть уверенным, что арбуз действительно зрел на земле".
Иван Обыденков
ведущий программы "Вечер"
А у многих из нас летом начинается настоящая арбузная мания.
"В сезон могу съедать по два арбуза в день. Это арбузная мания – люди так охотятся за трюфелями, вином и сигарами, как я – за арбузами. Чаще всего езжу к своему арбузному дилеру Алиму на Усачевский рынок. Мой папа всегда говорит, что звук хлопка по арбузу должен быть звонким, мелодичным. Поэтому, когда я выбираю арбузы, обязательно хлопаю, слушаю и сравниваю с ударными в любимой музыке. Здесь – как в той симфонии у Шостаковича. Там – как соло у Бадди Рича. Ухнуло, как сердце в четыре утра? Значит, беру. И почти никогда не ошибаюсь".
Владимир Раевский
ведущий программы "Сделано в Москве"
Помочь нам в выборе бахчевых также решил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Юрий Быковский:
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Ну-ка фрукты, встали в ряд, красные, спелые: черешня, клубника, гранат
Для многих имеет значение не только внешний вид фруктов, но и то, где и у кого их приобретать. Одни предпочитают городские рынки, другие доверяют магазинам, а третьи срывают плоды с собственных грядок.
"Сейчас я плотно сижу на черешне, потому что сезон. Фрукты предпочитаю покупать на рынке. В первую очередь, смотрю на качество, а потом уже на цену. Черешня должна быть крупной, темной и блестящей, при нажатии довольно крепкой и не мятой. Предпочитаю находить локальные места, куда ты приходишь, и тебя уже узнают в лицо. Мне гораздо приятнее купить черешню у знакомого человека, нежели прийти в супермаркет и взять фрукты в вакуумной упаковке".
Елена Силуянова
ведущая информационного эфира
"Я люблю гранаты, но их всегда сложно выбрать, – это лотерея. Хотя, я заметил, что надо брать фрукты посуше. Он даже может казаться чуть порченным, но обычно это самый сладкий гранат. Выбирайте довольно темные плоды, которые выглядят перезрелыми – на самом деле внутри них скрываются рубиновые зерна. Чем гранат больше, тем крупнее внутри зерна и сочнее сам фрукт.
Покупаю только в магазинах, рынкам не доверяю. Может, сказывается советское прошлое, но мне кажется, что на рынке всегда обвешивают, там надо торговаться, я это не люблю. Мне проще прийти в магазин, выбрать, самому взвесить и пойти на кассу".
Роман Карлов
ведущий экономических новостей
Но главное – помнить, что во фрукте, "почти как у Чехова", все должно быть прекрасно: и внутренность, и внешность, и продавец.
"Я раньше мог есть клубнику ведрами у бабушки на даче. Городская клубника мне не нравится. В дорогих супермаркетах она, конечно, красивая, но не очень сладкая, а вот на рынке можно выбрать. Светло-красная – довольно мягкая, водянистая и не очень сладкая. А та, что потемнее, имеет более плотную текстуру, и довольно сладкая. Ее еще называют "черной" клубникой. На рынке обращаю внимание на все: на продавца, как обустроено место, насколько оно чистое, насколько аккуратно лежат фрукты. Там люди не просто покупают продукты, но и общаются. Во фрукте, почти как у Чехова, все должно быть прекрасно: и внутренность, и внешность, и продавец хороший".
Иван Обыденков
ведущий программы "Вечер"