Город в городе: где детям поиграть во взрослых

Довольно типичная ситуация для городской семьи поздней осенью или зимой: дома сидеть скучно, а гулять холодно. Предлагаем вместе поискать новые варианты семейного досуга

Если в любом поисковике вбить слово "куда", то в первую пятерку неизменно попадает вариант "куда пойти с детьми в выходные". Согласитесь, с ребенком порой сложно сходить на концерт, выставку или в кино. Зато есть шанс попасть туда, где сами вы вряд ли бы оказались. Один из таких примеров – "Мастерславль", создатели которого называют его "семейно-досуговым центром". Небольшой нюанс: это тот вариант, на который лучше потратить целый день, за пару часов вы не успеете попробовать даже четверть из предложенного.

Спросите, что это? Гигантское помещение (6,1 тысячи квадратных метров) в два этажа в "Москва-Сити", которое оформлено как отдельный город. Даже вход в него сделан в виде вагона поезда московского метро, в котором вас закроют на пару минут и под шум колес из динамиков расскажут правила поведения в городе. После вы "приедете" на центральную площадь с вокзалом, театром, банком и таможней.

Будучи новоприбывшим, ваш ребенок получает небольшие подъемные и отправляется смотреть на местные красоты. Смысл всего происходящего довольно прост: "Мастерславль" – это город детей. Местные улицы заполнены магазинами, фабриками, аптеками (здесь их называют мастерскими). Это не абстрактные "магазин", "стоматология" – многие из них представляют реальные бренды или организации. Местный банк – филиал "Сбербанка", почта – отделение "Почты России".

Мастера на все руки

В любой мастерской местный наставник расскажет ребенку об основах профессии и даст свое задание. В отделении полиции дети снимут отпечатки пальцев, на станции МЧС наставники соберут команду, погрузят в машину и повезут тушить пожар. На улицах города с картой ходят дети-почтальоны, а от банка к магазину в бронежилетах бегают дети-инкассаторы. На выбор в городе сейчас более 250 профессий, карьеру можно сделать и на фабрике мебели, и в МИДе. Причем он имеет прямое отношение к нашему министерству – на открытии Представительства в "Мастерславле" была директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Можно даже получить местное водительское удостоверение, без которого доступ к транспорту ребенку закрыт. Для этого придется окончить автошколу, сдать экзамен на вождение и даже пройти медицинское обследование.

Если какая-то профессия особенно понравилась, лучше записаться на мастер-класс – это более глубокое погружение в специальность, да и просто возможность еще больше освоиться в выбранной отрасли.

В каждой мастерской после трудовой смены, которая обычно длится около 20 минут, ребенок получает зарплату в местной валюте – талантах. Их можно потратить на развлечения, а можно проявить сознательность и разориться на благотворительность или повышение своей квалификации. Кстати, благотворительность, кроме морального удовлетворения, избавит от налога на гражданство.

Дело в том, что со второго посещения можно оформить вид на жительство, а с четвертого – гражданство с полагающимися привилегиями. Повышение квалификации даст прибавку к доходу, ведь в городе действует Табель о рангах с 14 ступенями: чем выше рангом поднимается ребенок, тем больше будет зарплата.

Школьные маршруты

По возрасту нет практически никаких ограничений. Есть занятия для самых маленьких, от двух до четырех лет, с расписанием на весь день, но основная масса профессий рассчитана все же на детей школьного возраста. Для них даже есть отдельные программы, вроде "Школьных маршрутов". Это четыре занятия по 25 минут по самым разным темам: "Технология", "Гармония", "Экология" и другие.

"Школьные маршруты" соответствуют ФГОС, разработаны методистами по внешкольной деятельности и дополняют тематику школьной программы, причем не только в фундаментальных областях знаний, но и в краеведении или граждановедении. Приятное дополнение – маршруты адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства совместно с департаментом образования Москвы реализует образовательный проект "Учебный день в Мастерславле" для школьников от первого до восьмого классов. Для этого разработаны отдельные маршруты "Общество и человек", "Коммуникации" и другие. Детей учат договариваться, самостоятельно или в команде добиваться целей, объясняют основы безопасного поведения в обществе или на природе. Ключевой момент – совмещение практики и теории. Гораздо проще объяснить, зачем нужны полиция и налоги, когда дети сами попробуют себя в роли охранника правопорядка.

Любой праздник

Но необязательно для посещения "Мастерславля" агитировать целый класс и договариваться со школой. Никто не мешает собраться своей небольшой компанией в новогодние каникулы и на целый день остаться в городе детей. На каждый праздник город предлагает свои программы, а 20 ноября и вовсе отмечает собственный день рождения. Организаторы планируют рассказать о собственных достижениях и завершить все праздничным концертом.

Но даже если не привязываться к праздникам, это может стать просто местом для отдыха. Все подходы к "Мастерславлю" под наблюдением, ребенок не может никуда выйти без родителя, и вам ничего не мешает дать ему немного самостоятельности, а самому расслабиться в местном кафе. Здесь же можно отметить день рождения, причем без помощи аниматоров – детям точно будет чем заняться.