От медведя до викингов. Самые безбашенные болельщики чемпионата мира по футболу

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Праздник футбола продолжается в России, и праздничное настроение на нем создают именно болельщики национальных сборных. О самых ярких и необычных футбольных фанатах нашего мундиаля читайте в материале портала Москва 24.

Хлопок викингов

Одними из самых сплоченных футбольных фанатов являются исландцы. Накануне матча со сборной Аргентины болельщики под звуки барабана исполнили свой знаменитый клич "хлопок викинга" ("Ху!") и хором спели песню в поддержку своей национальной команды. Потрясающее единение болельщики и игроки исландии впервые продемонстрировали еще на недавнем чемпионате Европы во Франции в 2016 году. Тогда скандинавская команда сенсационно дошла до четвертьфинала турнира.

Трехцветный фанат



Видео: YouTube/Вершина 8848

А этот веселый фанат наверняка знаком многим болельщикам чемпионата мира. Не совсем понятно, из какой страны он приехал, но по внешнему виду сразу заметно, он точно болеет за Россию.

Косолапый болельщик



Видео: YouTube/Russian Federation

Этот косолапый болельщик, вероятно, приехал в Москву из далекой Сибири. После победы сборной России над командой Саудовской Аравии медведь с хозяином проехались по Тверской улице, вызывая удивление и шок у москвичей и гостей столицы со всего мира. Так в головах зарубежных поклонников футбола подтвердился еще один известный стереотип о России.

Потрясающая Россия, братан



Видео: YouTube/Андрей Маслов

Не отстоют и хозяева прошлого мундиаля. Бразильцы устроили на улицах Ростова-на-Дону настоящий карнавал с танцами и песнями. А этот болельщик искренне верит в то, что его сборная станет чемпионом мира. Также он рад тому, что турнир проводится именно в России. Видео обрывается, так как дальше идет непереводимый латиноамериканский фольклор.

На чемпионат на тракторе

Необычный болельщик из Германии приехал на ЧМ-2018 в Москву своим ходом, но не на автомобиле, а на тракторе. К своему необычному транспортному средству прошлого века немец Губерт Вирт прицепил домик в виде пивной бочки, где есть спальня и кухня, а также живет его любимый пес Хекс. Чтобы преодолеть путь в 2300 километров, отделяющих его родной городок от российской столицы, Губерту понадобилось около месяца. Но старался он не зря, так как по приезду получил заветный билет и попал на матч своей сборной.