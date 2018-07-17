Искусство для молодых мам: что делать, чтобы не чувствовать себя "клушей"

Часто мамам с детьми не хватает времени сходить на выставку или в кино. Анна Лебедева рассуждает об одной из главных проблем материнства: об отсутствии возможности наслаждаться искусством.

Фото: depositphotos/ EdZbarzhyvetsky

С появлением малыша происходит "перезагрузка". И ты вдруг понимаешь, что сегодня уже не получится мчаться по полю галопом, сидя верхом на лошади, или пить мохито с подругой до утра. Все реже и реже берешь в руки книгу, а походы в театр с мужем теперь полностью зависят от настроения и свободного времени твоих родителей.

Теперь у нас ребенок, который поменял нашу вселенную. Мы поставили на паузу "Заводной апельсин" Кубрика, убрали в ящик книги, отложили походы на выставки.

У нас новая задача – обеспечить лучшую жизнь дочери. Для этого мы не жалеем ни сил, ни денег, ни времени. Более того, мы вернулись в детство, которого у нас не было. Фантастические игровые с горками, батутами и разноцветными шарами. Море игрушек, от которых в комнате уже тесно.

Жизнь наполнилась новым смыслом. Нас объединяют простые вещи. Красивый макияж перед походом в гости отодвинулся на второй план. Главное – не забыть горшок, коляску, самокат, воду и ланч-бокс с перекусом.

Нет, это не значит, что я совсем перестала следить за собой. Просто времени остается меньше. Надо как-то умудриться поместить в один день сразу несколько дел и не забыть про поход к косметологу.

По искусству тоже изголодалась, но здесь надо все рассчитывать. Будет удача, если хотя бы раз в месяц мы сходим на пару выставок и посмотрим новый фильм.

Что может быть лучше детской площадки? Пожалуй, ничего. Для взрослых там скука невероятная, но положительные эмоции ребенка все компенсируют.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

По утрам мы часто бываем раздражительными, потому что за час надо успеть проснуться, позавтракать и собрать ребенка в детский сад. Но я не представляю, как мы жили раньше, когда всего этого не было. Чем мы жили? Чашкой кофе в тишине. Теперь мы варим овсянку и кидаем монетку, чтобы узнать, кто поведет ребенка в садик, мама или папа, а может, пойдем все вместе. Наше утро наполнилось детским смехом, плачем, мультфильмами и разбросанными игрушками. Поэтому мы не грустим, когда дождь за окном или похолодание. Некогда грустить!

Недавно меня спросила знакомая, не боюсь ли я превратиться в "клушу"? Клуша в ее понимании – это женщина-домохозяйка, которая кроме детской площадки, горы посуды, стирки и глажки ничего не видит. Вопрос этот ее очень тревожит, потому что сама она пока в декрете, воспитывает двоих детей. Муж приходит домой, когда все спят. Нет времени жить чем-то еще, кроме домашних забот, походов на развивающие занятия и игр с детьми.

Она боится, что вся эта розовая вселенная, наполненная пеленками, игрушками, памперсами, однажды разрушит ее брак. Боится, потому что повсюду нам внушают, что женщина должна быть интересной, энергичной и все успевать.

Популярные блогерши в Instagram, родившие двух, а то и трех детей, постят фотографии красивой жизни, маня за собой всех остальных. Кто-то из них читает лекции, как открыть свой бизнес, кто-то постоянно путешествует с детьми, кто-то каждый день ходит на выставки с ребенком и, поймав удачный кадр, выкладывает пятилетнюю девочку с яркой улыбкой у картины Верещагина. Возможно, ей просто пообещали пойти на детскую площадку.

Фото: depositphotos/vodolej

Мы не знаем, что происходит за кадром. Может быть, там – гора немытой посуды, а в шкафу нет поглаженных мужских рубашек, а значит, мужу нечего надеть, чтоб пойти на работу. Может, у них в кошельке после насыщенной культурной программы осталось сто рублей, а до зарплаты еще жить и жить... А вдруг муж скажет: "Не нужна мне такая нехозяйственная "клуша".

Не стоит осуждать женщин, у которых нет времени на развлечения. Не стоит выпячиваться перед ними, пытаясь доказать, что вы лучше, успешнее, сексуальнее.

Кто-то по разным причинам не может вести насыщенный образ жизни. У кого-то в семье нет возможности оставить ребенка с родителями, чтобы хотя бы раз в год куда-то выбраться вдвоем. И живут в любви, никто ни от кого не уходит...

Конечно, нужно стремиться развиваться самим и приучать ребенка к искусству. Не для фотографий в Instagram, не для выпендрежа перед подругами, не ради страха быть "клушей", а в первую очередь – для себя.

На выставку сходить можно в выходной день всей семьей. Пока ребенок спит или во время готовки можно кино посмотреть, книгу почитать. А если вдруг кто-то спросит, не боитесь ли вы превратиться в "клушу", смело отвечайте: "Нет".