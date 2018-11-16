Гид для сов: где тусоваться в Москве

Ночная жизнь Москвы за последние несколько лет переформатировалась и видоизменилась. Остаются на плаву сильные и смелые, готовые к дерзким экспериментам. Вместо клубов в классическом понимании появляются ивент-площадки. Организаторы продолжают воспитывать вкусы избалованной публики, пытаясь создать в своих стенах уникальный продукт. Люди должны испытывать эффект-WOW, то есть постоянно удивляться чему-то новому. В этой статье вы найдете пять мест обязательных к посещению, если вы любите танцевать по ночам.
HEAVEN
Место по московским меркам очень свежее, созданное на месте известного московского клуба "Крыша мира". Старт был дан 18 мая 2018 года. Это не клуб, а именно ивент-площадка. Жанр мероприятия варьируется в зависимости от промокоманды, отвечающей за успех события. Они отличаются по масштабу и уровню приглашенных артистов. Можно смело сказать, что это одно из самых красивых пространств в Москве, созданное, чтобы почувствовать вкус праздника.
Концепция: большое значение отдается основательной подготовке декораций перед каждым мероприятием. Это не просто слова, ведь на площадке вне вечеринок идет стройка, где ломают, строят, клеят, собирают, красят и украшают. Здесь очень любят добрую и светлую музыку, которая возвышает как духовно, так и физически. Обязательный микс из завораживающей музыки и оформления необходим для глубокого удивления своих гостей.
Аудитория: более взрослая публика, которая умеет отдыхать и контролировать себя, политика входа 21+.
Отличие от других: местоположение на самой известной крыше Москвы на территории Бадаевского завода. Раскрывающиеся стеклянные жалюзи позволяют гостям Heaven утонуть в огнях Москва Сити. Набирающая популярность локация имеет все шансы стать одним из столпов ночной жизни столицы.
Адрес: Кутузовский проспект, 12, строение 3.
Материал подготовлен совместно с Александром Хобосом – управляющим проекта Heaven
AVANGARDEN 2.0
Перезапуск Avangarden произошел в этом году. Дом начала 19 века с ампирными фасадами сам по себе имеет долгую историю. Богатая усадьба была перестроена из палат 17 века и принадлежала когда-то купцу Петру Ардальоновичу Котельникову. В настоящий момент территория особняка привлекает разные мероприятия. Понятный сейчас формат ивент-площадки с диапазоном разброса от вечеринок dark techno до хип-хоп концертов. Ребята также большое внимание уделяют комфорту гостей, следя за теплом, прохладой, удобством гардероба, туалетов и бара.
Концепция: пространство готово к постоянным изменениям, бар-трансформер и диджейская установка свободны в своих перемещениях. Фантазия обновляет картинку из раза в раз. Здесь интересно шоу, которое проходит на первом этаже с хрустальной люстрой и оригинальной лепниной, а на второй этаж транслирует настоящий андеграунд. Дальнейшая ориентация места – на собственные авторские вечеринки, например, "воскресники", начинающиеся днем и уходящие в закат. Такой формат предполагает атмосферу общения, дружбы, вкусной еды и напитков. Место, куда можно прийти даже с детьми и увлечься тем, что для тебя подготовят организаторы.
Аудитория: она разная, в зависимости от мероприятия. От молодых любителей техно до состоятельных медийных персон. Для «воскресников» творческая публика – 25-30+.
Отличие от других: пластичный формат мероприятий для разных людей, где каждый сможет интегрироваться в атмосферу. Нам стоит ожидать в будущем коллаборацию "музыкальных балов 21 века" с музейными выставками современных художников. Место ищет свои направления, которые не заканчиваются на танцполе.
Адрес: Кожевническая улица, д11/13.
Материал подготовлен совместно с Димой Кейком – арт-состав / Максимом Бронкси – арт-состав / Тимуром – арт состав, бар-менеджером / Иваном – управляющим Avangarden
MENDELEEV BAR
Секретный бар в самом центре Москвы спрятан от глаз людей за стенами маленькой китайской лапшичной Lucky Noodles. Мир между китайской забегаловкой и танцами до утра разделяет черная бархатная портьера. Лестница приведет вас в красивый подвал с завораживающими сводами, люстрами и неоном. Доходный дом "Петровских линий" связан с такими именами как Климент Тимирязев, Иван Бунин, Антон Чехов, Максим Горький и многие другие.
Концепция: место с авторской котельной картой, которое было создано в лучших традициях секретных баров Нью-Йорка. Буржуазные отголоски прошлого пронизывают все от пола до потолка. Таинственные своды впускают к себе не всех, но палитра мероприятий предназначена для разных вкусов публики. По средам вы найдете там живые выступления групп, играющих фанк, свинг и блюз. Четверг отдан под живой джаз: классика, регтайм или даже мануш (gipsy-jazz). По выходным Mendeleev Bar захватывает электронная музыка, знакомые нам house, deep techno, progressive, диско-хаус. Раз в месяц по воскресеньям для ценителей такой музыки проводится техно-ивент Petroit.
Аудитория: мероприятия по будням привлекают более взрослую публику, которая разбирается, например, в джазе. По выходным открывается танцпол и появляются поклонники электронной музыки. Политика входа 21+. Бар пользуется большой популярностью у иностранцев.
Отличие от других: гуру из танцевальных баров Москвы, который сочетает в себе вкус коктейлей, живые выступления и танцы по ночам.
Адрес: Петровка, 20/1.
Материал подготовлен совместно с Михаилом Черским — арт-директором Mendeleev Bar
PLUTON
Относительно новый Pluton на территории Artplay существует только год, но уже стал популярным местом встречи московской молодежи. Эпоха промзоны для завода "Плутон" осталась в прошлом, теперь здесь гремят в другом формате. Однако почувствовать дух советской эпохи вполне возможно, оглянувшись по сторонам. В одном из помещений завода с высоченными потолками и сохранившейся белой плиткой теперь танцуют, слушают лекции, покупают вещи и просто веселятся. Pluton — это результат взаимодействия разных людей из разных московских проектов.
Концепция: городской узел для реализации творческих идей и проектов. Креативное пространство, где соседствуют друг с другом абсолютно разные музыкальные жанры, образовательные программы, перформансы, магазин и люди. Гости могут выбрать для себя вечеринки со звучанием новой академической музыки, хип-хопа, рока или электроники. Здесь отдаются экспериментам, например, с музыкой и ее звучанием. Цель проекта – показать и привлечь московское молодежное сообщество к новой культуре отдыха.
Аудитория: молодежь, которая хочет развиваться, участвовать в различных форматах отдыха и найти место в творческой индустрии Москвы.
Отличие от других: площадка, прочно набирающая популярность у своей лояльной аудитории за счет особенной атмосферы, которая формируется за счет переплетения ивентов.
Адрес: Нижняя Сыромятническая, 8А.
Материал подготовлен совместно с Наири Симоняном – учредителем Pluton / Артемом Акимовым – генеральным директором Pluton
RODNYA
Восемь лет назад семейная архитектурная студия переродилась в творческое мультиформатное пространство, которое известно нам сейчас как техно-клуб Rodnya. Пространство под редкие, но особенные вечеринки расположилось на двух этажах лофта. Мероприятия притягивают к себе родных людей, объединенных общими вкусами и интересами.
Концепция: место знает и разбирается в музыкальных трендах, оставаясь на гребне международного андеграунда. Задача владельцев – поддерживать внутри максимальный уют для своих гостей. На вечеринках "Родни" уже выросло несколько поколений московских тусовщиков, которые объединены любовью к качественной электронной музыке. Постоянство промокоманд выливается в хорошую отдачу на танцполе и за его пределами. Раз в квартал проходит двухдневный фестиваль MEETS с гипнотическими танцами под длинные диджей-сеты.
Аудитория: в настоящее время заметен переход к более взрослой аудитории – 25-35+. Это люди, которые следят за мировыми музыкальными тенденциями и хотят разбираться в той музыке, которой отдают свое время. Здесь ждут молодых, креативных и успешных.
Отличие от других: оказавшись раз в "Родне", скорее всего, вы станете частью комьюнити близких единомышленников и будете чувствовать себя, как дома.
Адрес: Нижняя Сыромятническая, 10, строение 7.
Материал подготовлен совместно с Сергеем Фадеевым – владельцем клуба Rodnya
Каждое место – это уже больше, чем клуб или бар. Это места, где воспроизводятся разные стили, мероприятия и жанры. Тусовочная публика Москвы пересекается, так или иначе, на разных вечеринках, однако каждая аудитория может выбрать для себя подходящие ивенты, опираясь на свои вкусы. Растворяйтесь в декорациях любимых площадок и звучании жанровой музыки.
Алиса Абаева