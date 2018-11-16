Гид для сов: где тусоваться в Москве

Ночная жизнь Москвы за последние несколько лет переформатировалась и видоизменилась. Остаются на плаву сильные и смелые, готовые к дерзким экспериментам. Вместо клубов в классическом понимании появляются ивент-площадки. Организаторы продолжают воспитывать вкусы избалованной публики, пытаясь создать в своих стенах уникальный продукт. Люди должны испытывать эффект-WOW, то есть постоянно удивляться чему-то новому. В этой статье вы найдете пять мест обязательных к посещению, если вы любите танцевать по ночам.

HEAVEN

Фото: Heaven

Место по московским меркам очень свежее, созданное на месте известного московского клуба "Крыша мира". Старт был дан 18 мая 2018 года. Это не клуб, а именно ивент-площадка. Жанр мероприятия варьируется в зависимости от промокоманды, отвечающей за успех события. Они отличаются по масштабу и уровню приглашенных артистов. Можно смело сказать, что это одно из самых красивых пространств в Москве, созданное, чтобы почувствовать вкус праздника.

Концепция: большое значение отдается основательной подготовке декораций перед каждым мероприятием. Это не просто слова, ведь на площадке вне вечеринок идет стройка, где ломают, строят, клеят, собирают, красят и украшают. Здесь очень любят добрую и светлую музыку, которая возвышает как духовно, так и физически. Обязательный микс из завораживающей музыки и оформления необходим для глубокого удивления своих гостей.

Аудитория: более взрослая публика, которая умеет отдыхать и контролировать себя, политика входа 21+.

Отличие от других: местоположение на самой известной крыше Москвы на территории Бадаевского завода. Раскрывающиеся стеклянные жалюзи позволяют гостям Heaven утонуть в огнях Москва Сити. Набирающая популярность локация имеет все шансы стать одним из столпов ночной жизни столицы.

Адрес: Кутузовский проспект, 12, строение 3.



Материал подготовлен совместно с Александром Хобосом – управляющим проекта Heaven

AVANGARDEN 2.0

Фото: Avangarden

Перезапуск Avangarden произошел в этом году. Дом начала 19 века с ампирными фасадами сам по себе имеет долгую историю. Богатая усадьба была перестроена из палат 17 века и принадлежала когда-то купцу Петру Ардальоновичу Котельникову. В настоящий момент территория особняка привлекает разные мероприятия. Понятный сейчас формат ивент-площадки с диапазоном разброса от вечеринок dark techno до хип-хоп концертов. Ребята также большое внимание уделяют комфорту гостей, следя за теплом, прохладой, удобством гардероба, туалетов и бара.

Концепция: пространство готово к постоянным изменениям, бар-трансформер и диджейская установка свободны в своих перемещениях. Фантазия обновляет картинку из раза в раз. Здесь интересно шоу, которое проходит на первом этаже с хрустальной люстрой и оригинальной лепниной, а на второй этаж транслирует настоящий андеграунд. Дальнейшая ориентация места – на собственные авторские вечеринки, например, "воскресники", начинающиеся днем и уходящие в закат. Такой формат предполагает атмосферу общения, дружбы, вкусной еды и напитков. Место, куда можно прийти даже с детьми и увлечься тем, что для тебя подготовят организаторы.

Аудитория: она разная, в зависимости от мероприятия. От молодых любителей техно до состоятельных медийных персон. Для «воскресников» творческая публика – 25-30+.

Отличие от других: пластичный формат мероприятий для разных людей, где каждый сможет интегрироваться в атмосферу. Нам стоит ожидать в будущем коллаборацию "музыкальных балов 21 века" с музейными выставками современных художников. Место ищет свои направления, которые не заканчиваются на танцполе.

Адрес: Кожевническая улица, д11/13.



Материал подготовлен совместно с Димой Кейком – арт-состав / Максимом Бронкси – арт-состав / Тимуром – арт состав, бар-менеджером / Иваном – управляющим Avangarden

MENDELEEV BAR

Фото: Mendeleev Bar

Секретный бар в самом центре Москвы спрятан от глаз людей за стенами маленькой китайской лапшичной Lucky Noodles. Мир между китайской забегаловкой и танцами до утра разделяет черная бархатная портьера. Лестница приведет вас в красивый подвал с завораживающими сводами, люстрами и неоном. Доходный дом "Петровских линий" связан с такими именами как Климент Тимирязев, Иван Бунин, Антон Чехов, Максим Горький и многие другие.

Концепция: место с авторской котельной картой, которое было создано в лучших традициях секретных баров Нью-Йорка. Буржуазные отголоски прошлого пронизывают все от пола до потолка. Таинственные своды впускают к себе не всех, но палитра мероприятий предназначена для разных вкусов публики. По средам вы найдете там живые выступления групп, играющих фанк, свинг и блюз. Четверг отдан под живой джаз: классика, регтайм или даже мануш (gipsy-jazz). По выходным Mendeleev Bar захватывает электронная музыка, знакомые нам house, deep techno, progressive, диско-хаус. Раз в месяц по воскресеньям для ценителей такой музыки проводится техно-ивент Petroit.

Аудитория: мероприятия по будням привлекают более взрослую публику, которая разбирается, например, в джазе. По выходным открывается танцпол и появляются поклонники электронной музыки. Политика входа 21+. Бар пользуется большой популярностью у иностранцев.

Отличие от других: гуру из танцевальных баров Москвы, который сочетает в себе вкус коктейлей, живые выступления и танцы по ночам.

Адрес: Петровка, 20/1.



Материал подготовлен совместно с Михаилом Черским — арт-директором Mendeleev Bar

PLUTON

Фото: Pluton

Относительно новый Pluton на территории Artplay существует только год, но уже стал популярным местом встречи московской молодежи. Эпоха промзоны для завода "Плутон" осталась в прошлом, теперь здесь гремят в другом формате. Однако почувствовать дух советской эпохи вполне возможно, оглянувшись по сторонам. В одном из помещений завода с высоченными потолками и сохранившейся белой плиткой теперь танцуют, слушают лекции, покупают вещи и просто веселятся. Pluton — это результат взаимодействия разных людей из разных московских проектов.

Концепция: городской узел для реализации творческих идей и проектов. Креативное пространство, где соседствуют друг с другом абсолютно разные музыкальные жанры, образовательные программы, перформансы, магазин и люди. Гости могут выбрать для себя вечеринки со звучанием новой академической музыки, хип-хопа, рока или электроники. Здесь отдаются экспериментам, например, с музыкой и ее звучанием. Цель проекта – показать и привлечь московское молодежное сообщество к новой культуре отдыха.

Аудитория: молодежь, которая хочет развиваться, участвовать в различных форматах отдыха и найти место в творческой индустрии Москвы.

Отличие от других: площадка, прочно набирающая популярность у своей лояльной аудитории за счет особенной атмосферы, которая формируется за счет переплетения ивентов.

Адрес: Нижняя Сыромятническая, 8А.



Материал подготовлен совместно с Наири Симоняном – учредителем Pluton / Артемом Акимовым – генеральным директором Pluton

RODNYA

Фото: Rodnya

Восемь лет назад семейная архитектурная студия переродилась в творческое мультиформатное пространство, которое известно нам сейчас как техно-клуб Rodnya. Пространство под редкие, но особенные вечеринки расположилось на двух этажах лофта. Мероприятия притягивают к себе родных людей, объединенных общими вкусами и интересами.

Концепция: место знает и разбирается в музыкальных трендах, оставаясь на гребне международного андеграунда. Задача владельцев – поддерживать внутри максимальный уют для своих гостей. На вечеринках "Родни" уже выросло несколько поколений московских тусовщиков, которые объединены любовью к качественной электронной музыке. Постоянство промокоманд выливается в хорошую отдачу на танцполе и за его пределами. Раз в квартал проходит двухдневный фестиваль MEETS с гипнотическими танцами под длинные диджей-сеты.

Аудитория: в настоящее время заметен переход к более взрослой аудитории – 25-35+. Это люди, которые следят за мировыми музыкальными тенденциями и хотят разбираться в той музыке, которой отдают свое время. Здесь ждут молодых, креативных и успешных.

Отличие от других: оказавшись раз в "Родне", скорее всего, вы станете частью комьюнити близких единомышленников и будете чувствовать себя, как дома.

Адрес: Нижняя Сыромятническая, 10, строение 7.



Материал подготовлен совместно с Сергеем Фадеевым – владельцем клуба Rodnya

Каждое место – это уже больше, чем клуб или бар. Это места, где воспроизводятся разные стили, мероприятия и жанры. Тусовочная публика Москвы пересекается, так или иначе, на разных вечеринках, однако каждая аудитория может выбрать для себя подходящие ивенты, опираясь на свои вкусы. Растворяйтесь в декорациях любимых площадок и звучании жанровой музыки.



Алиса Абаева