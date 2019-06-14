Наукодеревня в Подмосковье: как живут ученые в "русской глуши" под Можайском

В 80-х годах инициативная группа молодых ученых променяла бешеный городской ритм на маленькую деревню Поповка под Можайском. Там единомышленники создали уникальную среду, в которой смогли продолжить заниматься наукой, живя в полной гармонии с землей. Из одного дома это превратилось в настоящий этнокультурный центр "Колосвет" с двумя крестьянско-фермерскими хозяйствами, и теперь сюда на праздники съезжаются люди со всей России. Как ученые нашли приют в "русской глуши", чем живут сейчас и почему не собираются обратно в город – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как все начиналось

Началось все более 30 лет назад, когда в 80-е годы в деревне под Можайском купила домик молодая ученая, а ныне член Европейской Академии Естественных наук и посол мира Ольга Торопова. Тогда это стало местом сбора молодых ученых и студентов, которые приезжали в Поповку на выходных подышать чистым деревенским воздухом, а заодно побеседовать о жизни, законах Вселенной и космоса, обменяться информацией.

Интересно, что ранее этот дом принадлежал военному, которому поставили диагноз – рак, и сказали, что жить осталось недолго. Тогда он решил переехать в деревню, и, поселившись в этом доме, счастливо прожил еще 10 лет, а умер в итоге совсем по другой причине. Стало понятно, что место не простое, и ученая с единомышленницей решили поселиться именно здесь.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 90-е годы многим пришлось нелегко, особенно людям в образовательной и научной среде. Чтобы элементарно выжить и прокормить семью, ученые зачастую бросали диссертации и шли работать челноками. Владимир Егоров, один из первых поселенцев наукодеревни, в те годы преподавал в Московском институте леса (сейчас Мытищинский филиал МГТУ имени Баумана) на кафедре мировой и отечественной культуры – первой в технических вузах СССР. Когда рухнул Советский Союз, сотрудникам института открыто сказали: "Зарабатывайте зарплату себе сами". Кто-то иммигрировал, а Владимир с коллегой попробовали подработать челноками.

Однажды с набитыми челночными сумками мы шли с женщиной, матерью двоих актеров Большого театра, преподавателем немецкого языка, редактором газеты. Я помню стыд, который мы испытывали, когда вдруг увидели людей с кафедры философии. Тогда мы спрятались, и видим – они тоже спрятались. А потом вышли и подумали, что пусть будет стыдно правительству, а не нам.



Для многих представителей интеллектуальной элиты такое выживание было унизительным, бизнесменов из них не получилось. Тогда Ольга Торопова предложила молодым ученым собраться на земле, в деревне, и попробовать выстроить своими силами наукодеревню. Само определение "наукодеревня" появилось чуть позже, когда инициативная группа уже стала обрастать домами, хозяйством, а заодно и активно ездить по городам-наукоградам, обмениваться знаниями. Так родилась идея, что если есть наукоград, то может быть и наукодеревня.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Изначально здесь собрались единомышленники, которых волновала судьба мира, экологическая ситуация и спасение человеческого в человеке. Используя свои знания, они решили возродить древний уклад и восстановить национальные русские традиции, практически утерянные на сегодняшний день.

Целью является не то, чтобы жить, как жили наши предки, а взять все лучшее в смысле от мировоззрения, которое явилось фундаментом для всей нашей культуры. Наше кредо: мир через культуру.

Так постепенно на территории деревни образовалось два крестьянско-фермерских хозяйства, на базе которых возник этнокультурный центр "Колосвет".

Наука и фольклор

Старое название деревни Поповка – Красная горка. Раньше на Руси так назывались культовые места, которые выделялись на фоне остальных. По археологическим данным оно располагается между двумя древними поселениями – племенами голядей и вятичей. С позиции ученых здесь особое строение земли, а с позиции этнографии – это "место силы", оно хорошо взаимодействует с человеком.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня в деревне коллективное хозяйство: сами выращивают овощи, держат коров, даже есть своя пасека. Каждый год расписывается в соответствии с природным циклом: когда подготовка дров, посадка деревьев, сенокос, сбор урожая, когда фестивали и праздники. Для решения таких вопросов существует внутренний совет, на котором собираются основательница поселения и старейшины по каждым направлениям – животноводческое, сельскохозяйственное, культурное, научное. На сегодняшний день жители деревни выращивают морковь, свеклу, тыкву, картошку, капусту и ягоды, делают мед. Готовят суп из крапивы и щавеля, морсы из своих ягод, молоко – от коровы. Основной профиль хозяйства – растениеводство, поэтому мясо тут не едят.

В городских условиях люди так не питаются, как мы. У нас все свое, никогда не используем химические удобрения, нет ГМО. Все сделано с любовью, поля засеивали мужчины вручную. Хотя для сбора сена трактор все-таки используем, без техники не прожить.



Злаковые тоже приходится покупать: пробовали садить, но климат не располагает. Поначалу в деревне были овцы и козы, но пришлось оптимизировать домашнее хозяйство из-за нехватки времени. Сегодня деревня живет за счет потребления того, что сама производит, еще небольшая часть урожая идет на продажу. Также жители устроены в подмосковном доме культуры, на базе которого они занимаются народным фольклором и проводят фестивали.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фольклор родился спонтанно и фактически вылился из научных исследований, благодаря которым стало понятно, что для сохранения гармонии в современной среде просто необходимо возвращаться к своим корням. Изначальное ядро ученых сделало несколько серьезных научных работ на тему, что может спасти детей и подростков в агрессивной информационной среде. Итогом этих исследований стало понимание, что единственный путь сгармонизировать ситуацию – это приобщение к традиции. Так, постепенно за 30 лет жители деревни стали профессионалами в области проведения народных праздников. Для этого они собирали учебно-этнографический материал, образовали два певческих коллектива ("Суроварг" и "Суряница") и разрабатывали программы для детей.

Изначальный костяк поселенцев продолжал свои исследования, которые имели не только теоретическую, но и в первую очередь практическую направленность. По гранту президента здесь проводилась научная конференция "Живая земля" с приглашением крупных ученых. Сейчас жители деревни тесно дружат со многими из тех, кто продолжает идеи Ломоносова и Вернадского. По словам Владимира Егорова, мир сейчас приходит к пониманию, что все должно быть едино, и жизнь не может быть оторвана от того смысла, которым она наполнена:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фольклор, который просто на сцене – превращается в театрализацию. А у нас это сама жизнь: мы поем, потому что мы поем, празднуем, потому что празднуем. Не было бы приезжих гостей, мы бы все равно водили эти хороводы.

Фактически деревня стала уникальной научной лабораторией, исследующей процессы мироздания и возрождающей народные ремесла и традиции. Теперь сюда в гости съезжаются не только единомышленники из ближайших краев, но и люди со всей России и СНГ.

Деревенские трудности

На сегодняшний день в деревне постоянно проживает около 20 человек, растут дети. Все ребята ходят в обычную школу, ближайшая находится в селе Поречье, что в пяти километрах от Поповки. Жители уже несколько лет борются за то, чтобы через Москву-реку был сделан мост. Сейчас дети ходят пешком до остановки три километра, а потом еще на автобусе до школы. Либо их подвозят взрослые на машине. Из-за отсутствия моста в Поповку не может добраться скорая помощь. Так, однажды у человека случился инсульт, а скорая не смогла приехать. Благо, успели довезти его на машине до ближайшей больницы и спасли.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большая часть родившихся и обосновавшихся в деревне все же остается в родных краях, но есть и те, кто уезжает. В основном это происходит по экономическим причинам, ведь, по словам Владимира, реальной помощи селу сейчас нет: "Мы абсолютно законопослушные, платим налоги и хотели войти в программу помощи фермерским хозяйствам, но деньги до нас не доходят". Тем не менее он уверенно смотрит в будущее и считает, что обществу нужен их опыт и умения, и надеется на выстраивание правильной системы поддержки сельского хозяйства. Надо заметить, что в рамках своей культурной работы коллектив уже выиграл три президентских гранта.

Сегодня не каждый готов поменять казалось бы комфортную городскую жизнь в теплой квартире на фермерское хозяйство и работу в поле. Один из смельчаков – Олег Еремеев – приехал в наукодеревню в 1991 году вслед за своим преподавателем. Сам он тогда был еще студентом, а сегодня возглавляет народный коллектив России, этногруппу "Cуроварг". Олег часто сталкивается с вопросами людей: "А зачем вам это надо, жить в деревне?"

Я сам анализировал несколько раз: зачем? Наверное, потому что по-другому не хочется. Это один из самых экологических видов жизни. Когда понимаешь, что все живое связано с тобой, ты не будешь разрушать.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

А Людмила, которая живет здесь с начала 80-х, отмечает, что ее побудило к переезду желание вести правильный образ жизни. "Единство мысли, единство слова, единство дела – это ритм жизни всей Вселенной, мы решили следовать этому на практике", – говорит жительница деревни.

Жизнь сегодня

Сегодня коллектив деревни активно гастролирует, проводит народные праздники и фестивали, выступает с концертами, главным организатором которых выступает Владимир Егоров. Жители Поповки называют его "Кот Баюн" (тут вам и кот-ученый, в прошлом преподаватель, и руководитель центра древнеславянской культуры "Суряница"). Но после всех концертов коллектив непременно возвращается в родную деревню, на свою землю.

Когда выезжаешь в город, сильно чувствуется контраст: сразу теснота, скученность, отсутствие чистого воздуха. Ты тут же попадаешь в пиксельный мир, становишься частью чужой программы. А здесь человек – земля – Вселенная. Но, разумеется, без города жить невозможно и не нужно. Самый лучший подход, когда люди ездят работать в город, а живут на лужайке в Подмосковье.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конечно, в наукодеревне не отрицают современной цивилизации: в домах есть компьютеры, свои сайты, канал на YouTube и пять точек вайфая на 50 гектаров. При этом каждый приезжий гость ощущает, что здесь будто другой мир и все по-настоящему. И костюмы местные надевают не только на один день, чтобы провести праздник для людей, – через свою одежду они несут глубинные знания о нашей культуре.

Вообще гостям в Поповке всегда рады, но войти в узкий круг наукодеревни не так просто. Сначала необходимо выстроить доверие с местными, а это довольно длительный период. Здесь нет абсолютно жестких ограничений, но не приветствуется алкоголь и курение. Правила нигде не прописаны, главное – жить по совести: уважать старших, почитать предков и традиции. Земля сильна тем, что она все проявляет: если человек лентяй – это видно, если работяга – тоже видно.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здесь следуют простым истинам: на обиженных воду возят, в конфликте виноваты обе стороны, и они сами должны разрешить конфликт. Нельзя делать другим хуже, чем себе, не носи в себе обиды и не храни камень за пазухой. Во всем нужно жить красиво и ладно, сила – в завете предков.

Сегодня в коллективе есть филологи, геоморфологи, этнографы, биологи и другие исследователи-единомышленники. Они продолжают собирать знания из литературы и научных конференций, обмениваются ими с учеными, проводят этнографические экспедиции. Все эти знания они стараются передавать людям, знакомя их с многотысячелетними традициями и возвращая к историческим корням на праздниках. А главным в мировоззрении наших предков был лад: умение ладить с собой, с природой, с традицией.

Очень хотелось бы, чтобы наша наукодеревня выстроила систему для передачи знаний. Как ученые, мы накопили достаточно знаний, которые надо передавать, этому нужно обучать. Я верю, что такая система будет жить и процветать. И мы сможем передавать все лучшее, что накопили в традиции и науке.