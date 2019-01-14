Как и когда записать ребенка в детский сад

Записать ребенка в детский сад в столице можно через портал госуслуг. О том, какие документы понадобятся, как можно узнать статус электронного заявления и возможно ли прикрепиться к детскому саду не в районе вашей прописки – в материале портала Москва 24.

В детские сады принимают детей в возрасте до семи лет, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в Москве. Приоритет отдается детям, которые (либо сами, либо их родители) относятся к льготным категориям.

Какие нужны документы?

Для начала необходимо заполнить заявление на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. Сделать это может один из родителей ребенка либо его законный представитель.

Вместе с заявлением необходимо указать:

данные свидетельства о рождении;

паспортные данные заявителя;

адрес регистрации ребенка;

сведения о льготах.

Можно ли записаться в детсад не по месту регистрации?

В детский сад принимают детей, зарегистрированных по месту жительства или пребывания в Москве. При подаче заявления можно выбрать не более трех образовательных организаций – одну основную и две дополнительные. Также в заявке вы сможете указать желаемый год поступления.

"Место в детском саду в обязательном порядке будет предоставлено по месту прописки. Но иногда так случается, что фактический адрес проживания ребенка отличается от адреса регистрации, – объяснил нам председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев. – Скажем, родители и ребенок прописаны в Северном округе, а фактически проживают в Юго-Западном. В самой форме электронной заявки есть три позиции: первая так называемая автоматически предлагаемая образовательная организация, по месту прописки, и два альтернативных варианта, где вы и можете указать желаемые адреса детсадов. Так что эту проблему решить несложно, конечно, при условии наличия свободных мест в тех детских садах, куда удобнее ходить ребенку".

Когда лучше всего подавать заявку?

Жестких временных ограничений по подаче заявки в детский сад нет. Однако эксперты рекомендуют руководствоваться принципом "чем раньше, тем лучше". Как правило, группы детских садов на новый учебный год комплектуются с 1 марта.

По словам Молева, если вы сейчас подадите заявку, то проблем с зачислением в сентябре 2019 года возникнуть не должно. "Многие родители начинают задумываться о записи в детский сад спустя несколько месяцев после рождения ребенка. И делают правильно, ведь процедура записи очень простая, а заблаговременная подача заявки поможет им сэкономить нервы и, что немаловажно, упростит жизнь образовательной организации, которая должна планировать свою деятельность и нагрузку", – добавил он.

Как отслеживать статус заявления?

Информацию о статусе электронного заявления можно получать в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте.

Кроме того, если вы хотите внести изменения в свое заявление (например, поменять год поступления ребенка в детсад или добавить сведения о наличии льгот), вам достаточно перейти в личный кабинет и напротив поданного заявления нажать кнопку "Внести изменения". Если данные, указанные в электронном заявлении не подтвердятся в ходе обработки, вы получите уведомление о необходимости их подтверждения. Оригиналы документов нужно будет предоставить в один из выбранных детских садов.

Куда обращаться, если есть вопросы?

В столичном департаменте образования и науки работает Центр информирования населения о предоставлении образовательных услуг. Специалисты помогут вам внести изменения в имеющееся заявление, а также получить дополнительную информацию по вопросам перевода ребенка из одной образовательной организации в другую, узнать о комплектовании дошкольных групп образовательных организаций Москвы.

Адрес электронной почты: infodo@edu.mos.ru

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