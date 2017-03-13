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Общество

13 марта 2017, 19:15

"Активный гражданин" организовал два конкурса в честь трехлетия проекта

общество сайты и приложения

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пользователи приложения и сайта электронных голосований "Активный гражданин" смогут принять участие в двух творческих конкурсах, которые проект организовал в честь своего трехлетия. Оба состязания – "Истории о проекте" и "Таланты Москвы" – стартовали 13 марта.

В рамках первого конкурса все участники электронных голосований могут прислать свои истории о начале сотрудничества с проектом или о влиянии референдумов на жизнь столицы. Авторы лучших рассказов получат памятные сувениры и билеты в VIP-зону на праздничный концерт. Самые интересные истории опубликуют на портале "Активный гражданин".

В конкурсе "Таланты Москвы" активные граждане смогут продемонстрировать различные творческие достижения. Комиссия рассмотрит заявки в четырех номинациях: "Вокал", "Современная хореография", "Художественное слово" или "Оригинальный жанр". Для участия нужно подать заявку, прислать фотографию и ссылку на видео со своим выступлением. Финалисты конкурса смогут выступить на главной концертной площадке во время празднования трехлетия проекта.

Все заявки принимают с 13 марта до 10 апреля на специальной странице сайта "Талантливый город для талантливых людей". Итоги конкурсов подведут 13 апреля. Само празднование трехлетия проекта пройдет 21 мая в столичных парках, музеях и библиотеках.

Платформа электронных референдумов "Активный гражданин" начала работать в мае 2014 года. Пользователи сайта и специального приложения принимают участие в опросах, посвященных различным изменениям в жизни города.


Например, на суд москвичей выносили проекты благоустройства городских улиц и площадей, старшеклассники сами определяли звезд для концерта на главном городском выпускном, родители решали, какими будут гаджеты для прохода в школу, а автомобилисты обсудили ограничение скорости на Бульварном кольце. Всего состоялось более 2500 голосований.

За участие в опросах активные граждане получают баллы, которые потом могут обменивать на различные подарки и сувениры: билеты в театры и музеи, поездки на метро, парковочные часы, продукцию с символикой проекта и многое другое.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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