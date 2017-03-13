"Активный гражданин" организовал два конкурса в честь трехлетия проекта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пользователи приложения и сайта электронных голосований "Активный гражданин" смогут принять участие в двух творческих конкурсах, которые проект организовал в честь своего трехлетия. Оба состязания – "Истории о проекте" и "Таланты Москвы" – стартовали 13 марта.

В рамках первого конкурса все участники электронных голосований могут прислать свои истории о начале сотрудничества с проектом или о влиянии референдумов на жизнь столицы. Авторы лучших рассказов получат памятные сувениры и билеты в VIP-зону на праздничный концерт. Самые интересные истории опубликуют на портале "Активный гражданин".

В конкурсе "Таланты Москвы" активные граждане смогут продемонстрировать различные творческие достижения. Комиссия рассмотрит заявки в четырех номинациях: "Вокал", "Современная хореография", "Художественное слово" или "Оригинальный жанр". Для участия нужно подать заявку, прислать фотографию и ссылку на видео со своим выступлением. Финалисты конкурса смогут выступить на главной концертной площадке во время празднования трехлетия проекта.

Все заявки принимают с 13 марта до 10 апреля на специальной странице сайта "Талантливый город для талантливых людей". Итоги конкурсов подведут 13 апреля. Само празднование трехлетия проекта пройдет 21 мая в столичных парках, музеях и библиотеках.