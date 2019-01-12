Ужин без гаджетов: почему так важно есть в кругу семьи

Ритм жизни в большом городе лишает нас возможности поужинать в кругу семьи, а ведь это так важно – в первую очередь, для крепких отношений. А почему это так и каким образом уговорить родных убрать из рук девайсы, рассказывает Анна Лебедева.

Вспомните, как давно вы завтракали, обедали или ужинали всей семьей, чтобы на столе не было телефонов, чтобы болтовня по телевизору не мешала сосредоточиться на важных мелочах, чтобы ребенок не ставил перед собой на столе игру в планшете? Стол, скатерть, три тарелки – для мамы, папы, ребенка, и столовые приборы. У нас так, но у кого-то и больше. Очень важно, чтобы за столом оказались все члены семьи.

Не так давно я решила провести эксперимент и предложила мужу обед без гаджетов. На это дело мы условно выделили полчаса, и если нам понравится, то я пообещала сама себе каждую неделю готовить какое-то особенное блюдо, пользуясь рецептами разных стран. Опять же, интересно просвещать ребенка, можно еще и глобус заодно на стол поставить, чтобы сразу показывать, откуда то или иное блюдо.

Начало эксперимента

В духовке уютно шипит картошка с грибами и мясо по-французски с запеченной сырной корочкой. Я хватаю противень рукавичками и ставлю на стол горячее блюдо. В бокалах шамбрируется вино, в детском стакане – оранжевый сок с трубочкой.

Мы выключаем мультики, звук в телефоне, закрываем планшет и садимся есть. Сначала было слышно только звук вилки, на которую ребенок и муж жадно накалывали картошку. Но потом, чуть утолив голод, как разговорились, что не остановишь. И так хорошо стало, так уютно и тепло, как будто мы убежали не от телефонов, а от злой ведьмы, которая мешала нам рассказывать друг другу секреты.

Дочка стала нахваливать вкусный ужин и попросила в следующий раз приготовить что-нибудь вместе. Муж тоже протянул: "Ммм, божественная еда!" Для меня как для хозяйки это был лучший комплимент, и появилось желание продолжить эксперимент. За время нашего обеда ребенок рассказал папе, как прошли занятия английским на новых курсах. А еще про мальчика из детского сада, который сам готовит для мамы шоколадную шарлотку.



Во время еды и чаепития я услышала несколько интересных рассказов мужа про работу, коллег и его друзей. Мы то хохотали, то молча пережевывали салат, то обсуждали новые фильмы и выставки, на которые стоит сходить. Правда, когда речь зашла о культурных событиях в городе, захотелось почитать рецензию, и рука стала тянуться на середину стола в поисках сладенького, а именно – мобильного телефона.

Часто мы стараемся устраивать семейные трапезы вместе с родителями. И это тоже объединяет. Во время еды мы рассказываем им, как сходили в театр или на детское представление, о недавно прочитанных книгах. Иногда я показываю какие-то обновки, и мы вместе их обсуждаем или критикуем. Мамины пирожки переносят меня в детство, и я вспоминаю, как родители приходили с работы уставшие, и как улыбка растекалась по всему лицу, когда они видели красивую сервировку стола. Я до сих пор помню запах свежего теста и как украдкой уплетала яблочную начинку для пирога.

Наверное, для нас обед без гаджетов – это маленький отпуск, который не всегда можно себе позволить. Да это, в общем-то, и не так важно, если несколько раз в неделю собираться вместе либо на завтрак, либо на ужин. Я даже иногда приезжаю к мужу на работу, и мы вместе отправляемся на бизнес-ланч. Посмотрели несколько раз в телефон во время еды – нестрашно.

Главное – не позволять себе углубиться в гаджеты и развлекательные программы по телевизору до такой степени, чтобы однажды за ужином, выгнув спину в сторону телевизора, сказать жене: "Потише говори!" Из-за тебя ничего не слышно! Главное – не стучать ложками по тарелкам в тишине, листая газету или ленту в Instagram, не делать вид, что мы сами по себе, когда вокруг нас – семья.

Готовьте друг другу вкусную еду, украшайте обеденный стол, отключайте все, что вас сильно отвлекает и мешает говорить. А если вы устали, и нет сил на то, чтобы приготовить борщ, просто сходите вместе с семьей в кафе.