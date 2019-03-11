"Без баб": как Гена Букин провоцирует школьников, и другие нестандартные группы в соцсетях

Общественный резонанс произвела акция "Без баб", организованная учениками "Центра образования Кудрово" в Ленинградской области в честь 8 Марта. После чего некоторые активисты стали обвинять группу в соцсети, название и фото на аватарке которой совпадало с атрибутами акции. Автор сообщества "Без баб" с аудиторией в 40 тысяч подписчиков в недоумении, ведь, по его словам, он создавал "паблик с мемами про сериал, а не какой-то клуб с призывом".

Читайте о том, как безобидная группа любителей юмора в соцсети может попасть под внимание всей страны, и какие еще необычные сообщества, рискующие быть непонятыми, есть в интернете.

А Гена Букин и не знал

Скриншот из телесериала "Счастливы вместе"

На днях мать одной из учениц школы написала пост на своей странице в соцсети о том, что ученики пятых и шестых классов якобы расклеивали листовки с перечеркнутым символом Венеры. А потом некоторые активисты перешли на агрессию и пинали девочек, в том числе ее дочь-восьмиклассницу.

Автор и администратор группы в соцсети под названием "Без баб" Даниил Айсиксванский (псевдоним – Прим. ред.) сразу даже не поверил этой новости и не увидел никаких тому подтверждений. "Мать какой-то девочки, которая не учится в классе, в котором это было, делает пост, будто школьники полшколы избили. И прикрепила фото школьников за партой, то есть никаких подтверждений этому [избиению] нет, все только со слов дочери. А крупные СМИ решили опереться на этот пост", – говорит Даниил.

Потом, по словам автора паблика, ему написали несколько подписчиков, которые в этой школе учатся.

Они [другие учащиеся] видели, что школьники стояли с бумажками ради шутки, но никого не трогали. И одноклассники этих школьников мне тоже написали, что ничего такого не было.

По сообщениям СМИ, директор школы "Центра образования "Кудрово" Игорь Соловьев отметил, что стикеры с надписью "Без баб" принесли три ученика перед первым уроком, и сам инцидент был всего лишь неудачной шуткой и детской "шалостью". Администрация школы уже провела беседу с участниками импровизированной акции.

Автор одноименного паблика, который за год существования успел набрать 40 тысяч подписчиков, говорит, что идея создать группу пришла во время, когда в моде был интернет-форс "тупые девки" и еще была актуальна "постирония". По словам Даниила Айсиксванского, весь контент паблика был заключен только в одном – фото Гены Букина в футболке "без баб". Эта надпись и сейчас стоит на аватарке и не менялась с момента создания группы. А персонаж взят из сериала "Счастливы вместе" (именно там Гена создал свое знаменитое сообщество).

Смысла вообще в контенте было мало, иногда даже нарочно бессвязный контент. Почти под любой мем совался Гена Букин или надпись "без баб", вырезанная с его футболки.

Даниил утверждает, что никакого феминистского или сексистского подтекста и никаких призывов группа не несет. "Это указано в статусе, и я много раз объяснял это людям, когда они заходят в группу, видят название и с какой-то агрессией начинают оскорблять всех в комментариях, не понимая, куда они попали и что тут происходит", – говорит Даниил.

"Люди в этой футболке [c надписью "без баб"] не настроены как-то радикально, а просто прикалываются. Учительницы смеются и с разрешения фотографируют подписчиков группы. Мне кидали фото, где и девочки дарили такие футболки мальчикам на 23 февраля или кружки с принтами своим учителям ради прикола. Все радостные, и ученики, и школьники. Я не видел еще ни одного агрессивно настроенного и к чему-либо призывающего".

Другие паблики, рискующие быть непонятными

На просторах соцсетей есть огромное количество сообществ, которые, как они утверждают сами, ни к чему не призывают, но со стороны могут вызвать определенное недоумение, смех или полное отторжение окружающими. Ниже приводим самые необычные паблики, в которых собираются – не исключено – столь же необычные люди. Но, возможно, одна из таких групп найдет отклик и в вашем сердце.

Группа любителей матерных стихов Есенина и Маяковского

Репродукция Фотохроники ТАСС

На данный момент это сообщество насчитывает почти 16 тысяч человек. Как оказалось, среди любителей поэзии есть и те, кому нравятся стихотворения с "перчинкой". Участники группы делятся самыми эксклюзивными и малоизвестными произведениями Есенина и Маяковского, а некоторые даже сами пробуют перо.

Автор группы признается, что был весьма удивлен количеству людей, среди которых данная тема получила отклик. Также он восхищается, что в век "клацания интернет-картинок, минимально напрягающих мозг", находятся творческие люди, которые пишут стихи, вдохновляясь произведениями выдающихся русских поэтов. Автор паблика добавляет, что, несмотря на то, что в большинстве групп мат карается банами, здесь он поощряется, особенно в стихотворной форме.

Фанаты сложных паролей

Фото: depositphotos/ jamdesign

В "шапке" группы сразу стоит провокационный вопрос: "Вы знаете, что пароль из семи цифр можно угадать перебором всего за один час?". Хотя, если взять не цифры, а символы в том же количестве, то на поиск подходящего пароля уйдет уже почти три месяца.

Здесь дают рекомендации о том, как правильно выбрать пароль, а также обсуждают, какие из них являются надежными, а какие – нет. Вместе придумывают пароли или разгадывают те, у которых на компьютере стоят подсказки. Тут же рассматриваются вопросы безопасности в Сети, взлома акаунтов и пути их решения. Некоторые программисты предлагают симпатичным девушкам восстановить аккаунт со скидкой. Хотя нет гарантии, что эти самые люди их изначально не взломали.

Группа для тех, кто ненавидит, когда тебе наступают на белые кроссовки

Фото: depositphotos/ JuliaLototskaya

Идея создать такое сообщество родилась у Ангелины, когда ее спросили, что тебя больше всего раздражает? Она долго думала, а потом вспомнила про людей, которые очень "неаккуратно ездят по метро или шагают по улицам, наступая другим на совсем чистые или даже новые кроссовки". В какой-то момент она заметила, что есть и те, кому это доставляет удовольствие, и решила объединить фанатов чистоты против "этих гадов".

Участники группы выпускают пар, рассказывая о своем неудачном опыте с белыми кроссовками и смело обливая грязью всех, кто посягнул на их драгоценную, скрипящую от чистоты обувь. Сегодня группа насчитывает уже более трех тысяч человек и постепенно перерастает в площадку по обмену и перепродаже кроссовок.

Клуб любителей вступать во всякие "левые" группы

Вся стена этого сообщества усеяна объявлениями с призывами вступить в разные группы в соцсетях. Такая своеобразная поддержка и взаимообмен между людьми, которые пытаются раскрутить свои группы и привлечь новых подписчиков. Ты вступаешь в мою, а я – в твою группу. Конечно, сомнительно, что таким образом можно сильно увеличить свое сообщество, но сама возможность душу греет.

Попадаются даже филантропы, готовые не только безвозмездно вступать в самые ненужные сообщества, но и ставить лайки, а также регулярно комментировать чужие посты.

Любители писать бумажные письма

Фото: depositphotos/ agneskantaruk

"Пишите бумажные письма, их кто-то ждет", – гласит заголовок сообщества. А под ним анонимный опрос о том, кто до сих пор пишет письма на бумаге? Среди более чем четырех тысяч проголосовавших ответы распределились так: 36% ищут людей онлайн в группе, а потом отправляют им послания в бумажных конвертах, 11% делает это давно и новых друзей по переписке не ищет. Больше всего, 41% респондентов ждет, пока им кто-то отправит им письмо первым, а 12% вообще никак не участвуют в процессе (но, наверняка, хочет, если вступил в сообщество – иначе непонятно, зачем они здесь).

Никакой внешней активности в группе нет. Оно и понятно: все взяли в руки ручку, листок бумаги и пошли на почту за конвертом.

Группа противников того, что пучки укропа или петрушки обматывают ниткой длиной в километр и потом заколебешься его развязывать!

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Да, в этой группе, состоящей из 215 человек, люди не знают, что существуют ножницы и нож. Хотя и с помощью них бывает действительно нелегко преодолеть эту тугую обмотку в несколько миллиметров. Есть только два способа решения этой проблемы: смиритесь или присоединяйтесь к активистам в надежде побороть эту вопиющую несправедливость.