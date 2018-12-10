Москва 24 покажет, как питаться зимой, чтобы не потолстеть и не навредить здоровью

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11 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится беседа о здоровом питании зимой с главным диетологом Москвы, заместителем директора Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Антониной Стародубовой.

Зимние холода заставляют нас теплее одеваться, реже выходить на улицу и, соответственно, меньше двигаться. На смену летним салатам из свежих овощей приходят более плотные блюда, а на смену ягодно-фруктовому разнообразию – традиционные мандарины и хурма. Действительно ли зимой нужно есть больше? Почему возникает дополнительная потребность в пище? Что вообще такое правильное питание с точки зрения диетологов? Как меняются представления о здоровом питании? Как питание должно меняться в зависимости от климата, времени года и рода занятий человека? Кому нужно соблюдать диету? Обо этом и многом другом и пойдет речь на лекции.

Встреча пройдет в рамках лектория "Бегу к врачу" – цикла просветительских лекций о современной медицине и здоровье, организованного департаментом здравоохранения города Москвы. Трансляция начнется 11 декабря в 19:00 на этой странице.