Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

10 декабря, 16:18

Москва 24 покажет, как питаться зимой, чтобы не потолстеть и не навредить здоровью

общество еда

Фото: depositphotos/belchonock

11 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится беседа о здоровом питании зимой с главным диетологом Москвы, заместителем директора Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Антониной Стародубовой.

Зимние холода заставляют нас теплее одеваться, реже выходить на улицу и, соответственно, меньше двигаться. На смену летним салатам из свежих овощей приходят более плотные блюда, а на смену ягодно-фруктовому разнообразию – традиционные мандарины и хурма. Действительно ли зимой нужно есть больше? Почему возникает дополнительная потребность в пище? Что вообще такое правильное питание с точки зрения диетологов? Как меняются представления о здоровом питании? Как питание должно меняться в зависимости от климата, времени года и рода занятий человека? Кому нужно соблюдать диету? Обо этом и многом другом и пойдет речь на лекции.

Встреча пройдет в рамках лектория "Бегу к врачу" – цикла просветительских лекций о современной медицине и здоровье, организованного департаментом здравоохранения города Москвы. Трансляция начнется 11 декабря в 19:00 на этой странице.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать