Просто устали. Как спасти любовную лодку от быта

Что вы делаете, когда понимаете, что смертельно устали? А если видите, что ваш партнер тоже, прямо скажем, не бьет фонтаном энергии? Как попытаться вытащить друг друга из замкнутого круга выматывающей рутины, размышляет колумнист портала Москва 24 Анна Кудрявская-Панина.

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Примерно через год после рождения младшей дочери я поняла, как я устала. Нет, даже не так, я поняла, КАК я устала. Физически, эмоционально, морально. Даже привычные каждодневные действия стали даваться с огромным трудом. Нет, снова не так, именно привычные каждодневные действия стали даваться с огромным трудом. А все вокруг вызывало раздражение и досаду. Я попала в тот самый день сурка, на который жалуются почти все мамы младенцев. Усталости добавляло и то, что я не оставила работу, пусть и удаленную, и то, что рядом не было никого, на кого я могла бы хотя бы на время оставить ребенка, чтобы отдохнуть, вырваться из бесконечного цикла. За год я выходила одна (то есть без ребенка) из дома пять раз. Четыре из них в салон красоты на пару часов и один – на встречу с приятельницами. Я даже пару раз вслух позавидовала мужу в том, что он хотя бы ходит на работу!

Ну и, конечно, я ждала помощи от него. И действительно, кто еще мог мне помочь, если не он?! Осталось определить когда. Утром муж уходил на работу (счастливец!), а приходил поздно вечером, загруженный пакетами с едой для нас, памперсами и детским питанием для дочки. На нем же были и все походы в присутственные места, которые я в силу обстоятельств посещать не могла, и многое другое. В общем, я поняла, что устала не только я... Неважно, сколько у пары детей, сколько им лет, кто, где и сколько работает, рутина и бешеный темп жизни в современном мегаполисе способны если не привести семейную лодку к кораблекрушению, то как минимум посадить ее на мель.

Неизбежный побочный эффект – взаимное недовольство, раздражительность, упреки, обиды, ссоры. Хотя никто ни в чем не виноват. Вы оба просто зверски устали. И какими крепкими ни были бы ваши отношения, им требуется срочная перезагрузка или хотя бы подпитка. Чем-то очень приятным.

Что это может быть? Да что угодно. Спонтанный поход в кино или в кафе, в которое вы любили захаживать еще до свадьбы. Мы с мужем в силу возможностей (а точнее, их отсутствия из-за присутствия в нашей жизни очень маленького ребенка) начали с крошечных "подарков" друг другу. Например, как-то утром меня ждал шикарный британский завтрак, который напомнил нам обоим наши путешествия в страну, которую мы нежно любим и куда хотим вернуться еще не раз. А еще с недавних пор стало традицией, что муж забирает проснувшуюся утром дочку с собой в кухню, а мне дают поспать еще немного. А его, когда он выйдет из душа, будет ждать кружка горячего шоколадно-мятного кофе. Мелочи, ерунда. Но ведь в этом и есть самое главное. И, как ни странно, усилия, потраченные на эти действия, не добавляют усталости. Маленькие милые ритуалы на самом деле спасают нас.

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Мою бывшую коллегу, сыну которой чуть больше полугода, муж по пятницам спрашивает: "Ты решила, куда хочешь пойти в выходные? Еще нет? Давай, решай". Я знаю семью, которая раз в неделю обязательно ходит ужинать в любимое кафе, а у мужа и жены есть свой день на неделе, когда он или она снимают стресс приятными для них способами: для него это поход в кино или на кружку пива с другом, для нее – шопинг. И всем становится легче.

Что можно сделать еще? Вот слова моей приятельницы: "Отпускаем друг друга проветриться, сдаем детей бабушке, уборку делегируем, еду заказываем, массаж, полежать в ванне, поспать днем по очереди". Мне стало интересно, какие еще есть лайфхаки, вдруг я чего-то не знаю и это пригодится и мне? И я пошла с этим вопросом в интернет. На самом деле все гениальное банально, и мои мысли коллективный виртуальный разум только подтвердил: "Устраиваем свидание для двоих со всеми вытекающими: безудержный секс, киношки, винишко", "Я его выгоняю выпить с друзьями (последний раз они причем пошли купаться в аквапарк и рады были как дети)", "Кальян идем курить и в Mortal Kombat", "Стараемся выезжать всей семьей за город. Раз в две-три недели. Загородный отель или дом отдыха. Две-три ночи, не надо готовить, убирать, детская комната, бассейн, чистый воздух, прогулки. Красота".

Есть и более радикальные варианты: "Мы напились как-то ночью на полу на кухне, выговорились и все пошло в гору". Не рекомендую повторять часто, но если работает, то разово почему бы и нет? Или вот просто прекрасное решение, не решение – мечта: "Мы в такие моменты просто садимся и покупаем билеты куда попало и на ближайшие дни. В итоге 12 стран за год посетили и отвлекает от всего".

Два самых популярных варианта спасения от усталости и заевшего быта: найти, с кем оставить детей, и провести время вдвоем или сменить обстановку всей семьей. В первом случае отлично помогают бабушки, другие родственники, няни, просто друзья. Главное, выдав утром детей добровольным или оплачиваемым помощникам, не прилечь "на минуточку", чтобы потом проснуться глубоким вечером. Хотя кому-то и такой вариант будет в радость и в помощь.

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А идея со сменой обстановки лично мне очень нравится. Конечно, на 12 стран в год не у всех найдутся нужные ресурсы и не только материальные. Но загородный отель на пару дней, поездка в другой город, да в конце концов вылазка с детьми в Дарвиновский музей, а потом в кафе, – это тоже выход. Я сильно жалею, что месяц назад отговорила мужа от поездки в любимый Ярославль на выходные, решила, что сильно устанем в дороге и на месте с капризным младенцем. Да, мы, конечно, устали бы, но эта была бы совсем другая усталость.

Рецептов на самом деле множество. Есть почти универсальные, а есть такие, которые подойдут только конкретной паре. Использовать можно любые и желательно регулярно. Совершенно точно, что не делать этого нельзя, иначе однажды вы просто не узнаете самих себя и ваши отношения, но может оказаться, что время упущено и все рецепты уже бессильны.

Сейчас мы с мужем хотим выйти на новый уровень и реализовать крошечную мечту – сходить в кино. Вдвоем. Уже даже почти все равно, что смотреть и где (хотя кинотеатр у нас практически во дворе), главное, вырваться из замкнутого круга рутины хотя бы на пару часов. Всего-то и нужно – найти человека, которому мы доверяем и с которым наша годовалая дочь согласится провести это время. В общем, оставайтесь на линии, мы работаем над этим. И еще надо бы забронировать гостиницу в Ярославле на ближайшие выходные.