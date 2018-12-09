Фразы наших мам: почему мы говорим своим детям то же самое

Помните, как наши мамы говорили: "лень вперед тебя родилась!", или "мало ли, что ты хочешь. Я тоже много всего хочу!" Анна Лебедева рассуждает о вечных фразах, которые мы слышали на протяжении своего детства и теперь сами их повторяем...

"Не таскай со стола, скоро обедать будем!" – кричу своему ребенку и ловлю себя на мысли, что когда-то уже это слышала. Прямо как вчера увидела себя маленькой, тянущейся к яблоку всеми ручонками, и вспомнила в лоб вылетающую фразу мамы, от которой вздрагивала каждая мышца: "Яблоки отбивают аппетит!"

Никогда не могла понять, почему конфеты, яблоки, баранки так влияют на желание есть борщ. Если он вкусный, я и так его съем, но только не два половника, ведь это взрослая порция.

"Есть не будешь – сладкое не получишь!" – говорю дочери, которая нехотя ковыряет ложкой в тарелке с супом, а ведь там ровно столько же, сколько я не могла осилить в ее возрасте. Какая мать не хочет нормально накормить своего ребенка?

И вместо того, чтобы забрать тарелку и не мучать девочку, говорю: "Ешь, а то не вырастешь!" Вот это прям всегда очень пугало, и в голове возникало много вопросов. Но действовало безотказно. Представляя себя Алисой в стране чудес, которая уменьшилась в несколько раз, и вожделенно глядя на пакет с "Мишками на севере", я усиленно черпала ложкой остатки супа. Вот и моя дочь, собравшись с силами, испугавшись не вырасти и не получить конфет, продолжает есть плавающую морковь, свеклу и капусту: ложку за маму, за папу, за бабушку, дедушку, кошку, воспитательницу и так далее.

Захожу в детский магазин и слышу, как ребенок просит у мамы игрушку: "Мам, мне так хочется, купи". "Перехочется!" – сказала, как отрезала, мама. И это "перехочется" звенит колокольчиком из прошлого и ставит жирную точку в конце предложения. Строгое, лаконичное "нет", которое мне говорили периодически, когда не было возможности осчастливить очередной игрушкой.

"У меня в твоем возрасте всего этого не было!" – говорит та самая мама.

Мы всегда сравнивали, сравниваем и видимо будем сравнивать свое детство и детство своих детей. Вот у меня не было планшета, не было этих зайчиков с нарядами и домами, горы конструктора "Лего", коллекционных пупсов и вообще мы не знали, что такое кукла Барби.

Мы понимаем, что живем в современном мире, где все стремительно меняется, но все равно делаем задумчивый вид и с ностальгией по прошлому произносим: "А у меня в твоем возрасте..."

"Я же тебя предупреждала! – говорит мама плачущему ребенку. – Не послушался меня, теперь получай!" Периодически и у меня тоже вылетает эта фразочка, как шелуха от семечек, при каждом форс-мажоре из-за непослушного поведения ребенка. Мы же знаем, что если прыгать на диване как на батуте, можно случайно упасть и удариться головой, уже набили шишек за свою жизнь полным-полно и наслушались от мамы предупреждений, заучили их, как таблицу умножения.

"Не смейся, а то плакать будешь!" – эта фраза постепенно вгоняла в тоску. И ведь действительно срабатывало. Когда смеешься до боли в животе, когда смех становится истеричным, порой не замечаешь опасности, прыгаешь, бесишься, хохочешь до истерики, и вдруг – раз, упал и плачешь горькими слезами. Но мамы-то наши знали, где соломинку подложить, на какой стадии смеха вот это "а то плакать будешь". И мы теперь тоже знаем, поэтому иногда говорим.

"Будут у тебя свои дети, тогда и узнаешь!" – недавно ляпнула такое своей пятилетней дочери. Для нее сейчас, да и в ближайшем будущем, свои дети – это нечто абстрактное. Мамина фраза выскочила, как мячик на футбольное поле, и покатилась. И ведь понимаю, что эти слова дойдут до ребенка, когда у нее на самом деле появятся дети. До этого момента бесполезно что-то подобное говорить. Я даже во время беременности не ощущала такой степени ответственности, такого страха и такой необъятной любви, как после рождения ребенка.

"Опять шапку снял на улице? Я все видела в окно!" Да, со своими детьми мы становимся чересчур заботливыми и стоим у окна, когда ребенок идет в школу, и звоним каждые пять минут, когда он обещал быть дома в восемь, а на часах – половина девятого. У нас непроизвольно вылетают фразы наших мам. И нет, они никакие не "советские", они законсервированные на целую вечность и будут переходить от одной мамы к другой.

Мы хотим, чтобы наши дети были воспитанными, послушными и хорошо кушали. Да, все это можно сказать и другими словами, не повторяя того, что уже надоело. Но однажды, вдруг, все равно выскочит: "Не ковыряй в носу, а то палец сломаешь!".

"Мама, он со мной никогда не подружится!" – плачет дочка, тоскуя по мальчику из детского сада. "Никогда не говори никогда. Ой, да у тебя таких Дим еще сто будет..."

Не правда ли, дежавю?