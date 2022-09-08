Эксперты объяснили, как будет работать "приватизация" пенсионных накоплений

Россиянам могут разрешить самим инвестировать собственные пенсионные накопления. С такой инициативой выступил Минфин РФ. Подобная "приватизация" даст больше возможностей распоряжаться средствами, считают в ведомстве. Как это может работать на практике – в материале Москвы 24.

Роль денег

Инициативу о "приватизации" пенсионных накоплений обсудили на стратегической сессии по развитию финансового рынка. Ее включили в совместную презентацию министра финансов Антона Силуанова и председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

По словам одного из участников совещания, россиянам, у которых есть сбережения, дадут возможность инвестировать их по своему выбору. Речь идет о деньгах, скопленных по системе обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 года. То, что такая идея прорабатывается, подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом вывести скопленные деньги будет нельзя, уточнил парламентарий.





Анатолий Аксаков председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Планируется сформировать систему, когда граждане смогут выбрать, оставлять ли им деньги под управлением фонда – ПФР (Пенсионный фонд РФ. – Прим. ред.) или НПФ (негосударственный пенсионный фонд. – Прим. ред.) – либо инвестировать самостоятельно, хотя и по четко регламентированным критериям.

Какие именно критерии будет необходимо соблюдать, пока неизвестно. Модель работы еще только формируется, подчеркнул Аксаков.

На сегодняшний день россияне ограничены в возможностях распорядиться своими пенсионными сбережениями. Единственный вариант – перевести накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, из одного НПФ в другой.

"Приватизация" стала не единственной инициативой Минфина на совещании. Совершенствовать пенсионный и страховой рынок ведомство предлагает за счет развития корпоративных пенсионных программ, стимулирования НПФ к долгосрочным инвестициям, модернизации инструментов для долгосрочных инвестиций физлиц, налогового стимулирования и внедрения системы гарантирования долгосрочных сбережений.

Инвестиции "не горят"?

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Подобные инициативы ранее уже обсуждались властями, напомнил в разговоре с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "Принципиально с точки зрения пенсионного обеспечения это никоим образом не поменяет ситуацию. Просто граждане в большей степени будут самостоятельно отвечать за размещение средств. А правила останутся те же: ограничения сроков перевода из одного пенсионного фонда в другой, страхование самих взносов, но не инвестиционного дохода по ним. Также останется госконтроль со стороны ЦБ за действиями НПФ", – сказал он.

По словам эксперта, в этой системе может быть два варианта вложений этих средств. Первый – консервативные программы с более низким процентом доходности, но высокой гарантией получить дополнительные деньги. Однако процент доходности может быть ниже уровня инфляции. Второй вариант – рискованные активы с более высоким процентом, но и вероятностью ничего не заработать.



Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Сами вклады застрахованы, их в любом случае вернут. А вот по инвестициям во втором случае можно получить ноль. Тогда пенсия не просто не прирастет, а с учетом инфляции начнет терять свою покупательную способность.

"Проблема не в критериях, которые должны соблюдаться при инвестировании. Право человека более активно распоряжаться своими средствами предполагает, что он будет ими рисковать. И ему дается такое право", – объяснил Сафонов.

В то же время большинство граждан старшего возраста вообще не имеют в этой системе никаких накоплений. В нее включены только люди младше 1967 года рождения, обратил внимание эксперт. "Но у многих, которые даже после 1967 года участвовали в этих программах, накоплены мизерные средства. Это связано с небольшими отчислениями из-за небольших заработных плат", – рассказал он.

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, подчеркнул, что на сегодняшний день в выплатах пенсий есть определенная "уравниловка". Из-за этого многие граждане после выхода на заслуженный отдых сталкиваются с резким падением доходов. Возможность инвестировать свои накопления должна помочь решить эту проблему, считает эксперт.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Из-за заморозки этих накоплений в 2014 году доверие очень многих людей к этой системе в какой-то степени было потеряно. Решение разрешить инвестировать эти средства должно показать, что мы из этого долгого "ледникового периода" будем выходить.

Государство при этом сможет решать вопросы, связанные с формированием внутренних инвестиций. К примеру, эти деньги могут пойти на различные инфраструктурные проекты и поддержку отечественных компаний, считает Ордов. "Накопления людей будут гарантированно сохранны, при этом по ним можно получить небольшие процентные доходы. Для экономики же это долгосрочный финансовый ресурс с небольшой стоимостью", – сказал Ордов. Все это дает взаимовыгодный эффект как для граждан, так и для государства, резюмировал эксперт.