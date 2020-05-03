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Девушки рассказали о своих самых неудачных свиданиях

"У тебя много прыщей, потому что нет парня": девушки рассказали о самых нелепых свиданиях
общество

Фото: depositphotos/nd3000

В Москве запустили проект для помощи девушкам, у которых во время свидания с мужчиной что-то пошло не так. Если девушка, находясь со спутником в баре или ресторане, почувствовала домогательства или проявление насилия с его стороны, ей нужно сказать сотруднику заведения кодовую фразу: "Позовите Галю". Сотрудник вызовет полицию, а девушку отведут в безопасное место. Публикуем три истории неудачных свиданий, которыми девушки поделились в своих соцсетях.

Ловелас в китайском костюме

Эта встреча произошла вслепую. Мне тогда было 16, я работала на автомойке, и после работы мы с парнем подолгу говорили по телефону. Он рассказывал, что он спортсмен, ему было 26, часто бывает за границей, работает, не пьет и не курит. Просто мечта. Договорились встретиться. Когда я ждала его в назначенном месте, навстречу вышел мужик. Нет, не так. МУЖИК. На вид ему было больше 30, у него был лишний вес, который вываливался из его спортивного костюма.

Я подумала: "Ок, может, он только начал путь в спорте. Может, мне только кажется, что он слишком взрослый". Но наш недолгий разговор он свел к обсуждению девушек: "Вот прошла очень красивая, следом еще лучше". И снова рассказ о том, что есть в его квартире. Похвастался наличием кондиционера и телевизора, что за одеждой он летает в Германию, а девушки на него сами вешаются.

Ничего в нем не сходилось. По его словам, он был обеспеченным ловеласом, а на деле – запущенным мужиком в китайском костюме 58-го размера, который обсуждает всех мимо проходящих.

Дальше он попытался манипулировать мной. Сказал, что у меня много прыщей, потому что у меня нет парня, а вот он готов обеспечить меня по полной, как он делал со многими другими. Бежала я от него тогда со всех ног, не попрощавшись, и попыталась забыть как страшный сон. Прошло много лет, а эта встреча у меня до сих пор в топе самых неудачных.

Свидание с шаурмой и пивом

Как выглядит худшее свидание? Я знаю точно! На пятом курсе института познакомилась с парнем в интернете. Он предложил встретиться. Я готовилась тщательно: наряд, каблуки, макияж, укладка. Хотелось произвести впечатление, но остаться собой. Через два часа перед зеркалом стояла принцесса с естественными локонами в черном обтягивающем платье и замшевых туфлях.

Мы встретились у метро в центре Москвы. Начинал капать дождь. Андрей предложил пойти поесть в японский ресторан. На первом свидании я всегда заказываю крайне мало. Не хочу быть обязанной. В этот раз взяла латте и роллы. Выбор Андрея же удивил сразу: шаурма и пиво.

Ресторан был битком. Мы сидели в самом центре зала и обсуждали музыку. Наконец принесли заказ. "Отличненько", – сказал Андрей.

С этими словами он откусил огромный кусок шаурмы. Соус потек по подбородку. Содержимое начало падать на тарелку. Андрей сгребал остатки и руками отправлял их в рот, смачно чавкая. Затем делал глоток пива, причмокивал и повторял процедуру. В конце трапезы ухажер от души рыгнул.

Девушки за соседним столиком отвернулись от отвращения. Я молча смотрела на происходящее и мечтала как можно скорее сбежать из ресторана. "Ох, наелся. Можно и домой идти", – произнес Андрей, облизывая пальцы.

Тут его взгляд упал на мой кофе. Напиток был налит слоями в высокий бокал на ножке: кофе, карамель и воздушная молочная пенка. "Какой прикольный напиток. Дай глотнуть, никогда не пробовал", – сказал Андрей. ⠀
Я отодвинула бокал:
– Мне пора домой.
– Ты на Новокузнецкую? Ну не буду провожать. Там дождик, а я без зонта.

Андрей расплатился, и мы вышли из кафе. На улице был настоящий ураган. Ветер сбивал с ног. Локоны мокрыми тряпками разлетались в разные стороны, ударяя по лицу. Туфли хлюпали в лужах. За пять минут пути от принцессы не осталось и следа. Домой вернулась уставшая и мокрая Золушка. Андрей даже не спросил, как я добралась.
"Ну как оно?" – написал кавалер через два дня.
"Никак", – ответила я и удалила его из контактов. Хватит с меня и одного такого свидания.

Сон с мягкой игрушкой

Это было одно из худших свиданий в моей жизни. Сначала мы гуляли, болтали, было весело и интересно, но пару моментов меня напрягли. Первым звоночком к тому, что нам не по пути, стала максимально глупая и неудачная шутка, если это так можно назвать.

Когда мы собирались переходить дорогу и ждали зеленый сигнал светофора, парень не смог придумать ничего круче, чем толкнуть меня на проезжую часть под машины. Благо я не упала и не оказалась под колесами. Уже тогда стоило развернуться и уйти, но нет, я ж добрая и придумала этому оправдание у себя в голове. Мы пошли гулять дальше.

Путь шел через двор дома, в окне которого переодевалась девушка, и тут парень залип. Тупо стоял напротив окна, не отрывая взгляда, и отпускал свои комментарии. Тогда я испытала испанский стыд и хотела сказать: "Эй парень, але! Ничего, что ты со мной на свидании?"

Вместо этого сказала: "Может пойдем?" Он не реагировал, пока не досмотрел. Это был второй звоночек к тому, что стоит бежать и не оглядываться.

Вишенкой на торте стала реакция парня на информацию о том, что я сплю с мягкой игрушкой. Когда он это услышал, его будто обдало кипятком. В момент прощания я собралась приобнять, а парень пятился назад и не подпускал к себе ни на шаг. После этого он больше не выходил на связь.

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Лоскутникова Наталья

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