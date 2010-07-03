Гиды по "грибному сафари" рассказали о лесных турах для горожан

В Подмосковье и по всей России становятся популярными "грибные сафари". Зачастую городские жители плохо ориентируются в лесу, поэтому готовы платить профессионалам за помощь в поиске грибов и консультацию по их применению. Рассказываем, кто водит людей в лесные туры, сколько это стоит и как грибы сближают коллег по работе.



Совместить приятное с полезным

Фото: предоставлено Виктором Зыковым

Сегодня горожане чаще едят грибы в ресторане, чем собирают их в лесу и готовят самостоятельно. Но то ли древний инстинкт добытчика дает о себе знать, то ли желание побродить в резиновых сапогах между деревьями иногда толкает людей выехать за белыми, лисичками и груздями в урожайный сезон. Помочь новичкам сориентироваться в лесу и разобраться в грибах готовы профессионалы, которые организовывают специальные лесные туры.

Грибник со стажем Виктор Зыков решил заняться "грибными сафари" полгода назад. Идея пришла к нему в лесу, когда мужчина резал грибы и подумал о том, что у всех есть друзья, которые пару раз в год с удовольствием ездили бы за грибами, только не знают куда.





Виктор Зыков грибник Я предположил, что, если я люблю ходить за грибами и у меня есть знания по этой теме, почему бы это не использовать? Пусть это будет небольшой дополнительный доход, а также помощь людям, которые любят природу и хотят там проводить время.

По словам Виктора, "грибные сафари" востребованы у абсолютно разных людей, как по возрасту и профессии, так и по грибным навыкам. Но в целом можно выделить две категории: начинающие грибники и постоянные ходоки, у которых нет времени ездить на разведку (им важно провести выходной с пользой, поехать в хорошее место).

От аудиогида до тимбилдинга

Фото: предоставлено Виктором Зыковым

Обычно в поход за грибами Зыков берет не более четырех человек. "Во-первых, надо следить, чтобы никто не потерялся (все-таки это лес). Во-вторых, нужно обеспечить хотя бы минимальным количеством грибов всех участников. Иногда это сложно при их дефиците", – говорит Зыков.





Виктор Зыков грибник Вопросы у новичков возникают по ходу: какие грибы есть можно, какие нельзя, что где растет и в какое время года.

Виктор старается держать людей в поле зрения, и если кого-то не видно, издает определенный свист или крик. Услышав его, все участники должны сделать перекличку. Хотя современные технологии уже ворвались и в сакральные лесные места. Некоторые грибники водят группы с использованием аудиогида. Ведущий берет передатчик, а остальным раздаются приемники, через которые можно слушать руководство к действию или узнавать информацию о грибах.

Стоимость похода с грибником-профессионалом в разных регионах России в зависимости от программы, трансфера и оснащения варьируется от 300 до 5 000 рублей с человека. При этом лесной бизнес пошел дальше, и "грибными сафари" заинтересовались туристические компании. Через фирму сегодня можно приехать в отель с прилегающим лесом, например в Тверской или Московской областях, и вам специально будет выделен человек, который проведет по грибным местам.



Фото: предоставлено Виктором Зыковым

Другой формат – грибной тимбилдинг. На территорию отеля, расположенного недалеко от леса, приезжает организованная группа коллег, которых разбивают на 2 команды и отправляют за грибами. "В среднем приезжает группа от 15 человек. Если будет очень много людей, мы все грибы распугаем, на всех не хватит, – говорит представитель столичной туркомпании Елена Нефедьева. – Команды расходятся по полянам и собирают грибы, дальше мы их пересчитываем, у кого больше".





Елена Нефедьева представитель туркомпании "Атмосфера успеха" Таких запросов много. В основном это офисные сотрудники, для которых сбор грибов – это воспоминание из детства. И если бы руководство не доставило их за город, они сами не пошли бы за грибами.

Стоимость таких туров – около 1,5–2 тысяч на человека (оплата только за сам поход в лес с ведущим, без проживания, питания и трансфера в отеле). Но довольны и начальство, и подчиненные: победила дружба, все подышали воздухом, грибы есть. Обычно улов из подберезовиков, белых и лисичек забирает домой кто-то один, кому под силу это приготовить.

Зачем выдавать хорошие места?

Фото: предоставлено Дмитрием Тихомировым

Популярность такого развлечения растет, но не все грибники разделяют эту радость. Профессиональный грибник Дмитрий Тихомиров, который сам ведет грибной канал на YouTube и делится секретами с другими, считает, что в лес нужно ходить одному. "Я хожу в лес всегда один. Меня вообще групповые походы в лес, даже вдвоем, уже сильно напрягают. Все-таки это единение с природой: ты ходишь, собираешь грибы, тебя никто не зовет этими дурацкими криками "Ау", – говорит Дмитрий.





Дмитрий Тихомиров профессиональный грибник Когда в группе 20–25 человек, я уверен, что часть совершенно потеряется. Или все будут ходить толпой в радиусе 10 метров. В нашем лесу, когда уже за 20 метров никого не видишь, я не представляю, как люди будут ориентироваться.

Тихомиров рассказал, что ему тоже поступало предложение от туркомпании проводить "грибные сафари", но он пока не согласился. "Я против таких массовых выходов. Понимаю, что женщинам действительно сложно по одной пойти в лес, мало ли что, заблудятся. Но для этого есть мужчина, муж", – подчеркивает грибник.



Фото: предоставлено Дмитрием Тихомировым

Также Тихомиров допустил, что если новичок один раз съездит в грибной тур, то второй раз он уже вернется туда самостоятельно и с семьей, гид ему не будет нужен. "Зачем я ему буду выдавать хорошее место? Человек должен сам себе найти грибные места, это требует постоянных усилий. Нужно как можно чаще ходить по лесам, искать", – считает Дмитрий.





Дмитрий Тихомиров профессиональный грибник А что если человек поедет в это грибное сафари и ничего не найдет? Грибы – штука такая: от случая к случаю. Бывает, приходишь в лес и выходишь с пустой корзинкой.

С другой стороны, Тихомиров предполагает, что такие туры все-таки могут быть полезными для новичков. "Если грибник начинающий, то ему сложно определить, какие виды съедобные, а какие ядовитые. Некоторые шутят: "Грибник, как и сапер, ошибается один раз". И действительно, можно ошибиться, сожрать что-нибудь и сдохнуть".

По мнению Тихомирова, для всех будет полезным выбраться из города на природу и многих такие "сафари" могут увлечь. Главное, правильно выбрать проводника, который действительно разбирается в грибах и поможет познакомить с волшебным лесным миром без нежелательных последствий.