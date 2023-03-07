Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке бытовой техники

На российских складах образовался избыток бытовой техники. По данным СМИ, такая ситуация сложилась из-за проблем с логистикой. Некоторые партии товара, заказанные еще в прошлом году, прибыли в РФ только сейчас. Рассказываем подробности и разбираемся, смогут ли покупатели извлечь из этого выгоду.



Избыток на складе

В России на складах скопился избыточный запас домашней техники, сообщили СМИ. Ситуацию, в частности, спровоцировал повышенный спрос на товар в 2022 году после начала СВО. Отмечается, что поставщики и отечественные бренды опасались прекращения завоза техники в РФ и ее дефицита. В результате они начали активно заказывать продукцию еще в прошлом году. Однако проблемы с логистикой привели к тому, что товар прибыли в Россию только в начале 2023 года.

Управляющий директор профильного направления "Марвел-Дистрибуции" Дмитрий Левин подтвердил скопление бытовой техники на отечественном рынке. "У кого-то ее на складах больше, у кого-то меньше", – уточнил он.

При этом эксперты отмечают, что в 2022 году продажи бытовой техники в стране сократились на 30%. Более того, ожидается, что в этом году они могут упасть еще от 10% до 30%. Вместе с тем участники рынка не планируют ни снижать цены на домашнюю технику, ни повышать их. Предположительно, они останутся на том же уровне до тех пор, пока не распродадут излишки.



Как сэкономить на покупке?

Россиянам не стоит спешить и совершать незапланированную покупку бытового прибора. Об этом Москве 24 рассказал коммерческий директор компании-импортера товаров массового потребления Аркадий Маркарьян. По его словам, временно образовавшиеся излишки техники на складах действительно не сделают холодильники, электроплиты и другую продукцию дешевле для конечных покупателей.





Аркадий Маркарьян коммерческий директор компании-импортера товаров массового потребления Магазинам нет смысла снижать цены на домашнюю технику, потому что ее все равно раскупят по нынешним ценам. Даже если излишки и есть, уверен, к осени их распродадут.

При этом домашняя электроника и бытовые приборы могут подешеветь в этом году по другим причинам, считает эксперт. В частности, из-за возросшей конкуренции на рынке. "После ухода из России именитых международных брендов большим спросом начнет пользоваться местная продукция. В первую очередь я говорю об изделиях российских компаний, произведенных в Китае – телевизоры, холодильники, электроплиты и так далее. За счет конкуренции между отечественными марками возможно снижение цен", – прогнозирует Аркадий Маркарьян.

Также на стоимость товаров может влиять курс валют, продолжает специалист. Он дал несколько советов, как сэкономить на покупке. По словам эксперта, бытовую технику, которую поставщики закупают в Китае по низкому или высокому валютному курсу, добирается до магазинов только через месяц. "При снижении курса доллара можно начинать следить за ценами на маркетплейсах. Для удобства имеет смысл добавить интересующие товары в корзину", – комментирует он.

Аркадий Маркарьян также рекомендовал следить за распродажами в Сети. Некоторые производители могут предлагать со скидкой старые модели перед поступлением новых, пояснил он. Традиционно активные продажи бытовой техники стартуют летом, когда многие начинают делать ремонт в квартире, заключил эксперт.

