"Леплю столицу". Как москвич создает из пластилина зарисовки города

"Моя мама-архитектор собралась на день рождения к подруге-архитектору. А у творческих людей принято дарить необычные подарки: она принесла домой кирпич и три коробки пластилина – из них сделала торт с розочками". Так вспоминает 57-летний москвич Алексей Микулин свое знакомство с пластилином. После того как мама закончила свой "кулинарный" шедевр, остатки пластилина достались шестилетнему Леше.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работы москвича из пластилина, кажется, уже известны не только столице, но и всей стране. "Коммунальная квартира", "Лубянская площадь", "Кофебин", "Реновация", "Высокая печать", "На перроне", "Сад Эрмитаж", " Дача" – это неполный перечень его проектов. Их больше 60, на создание каждого Алексея вдохновляют жизненные истории. Сам он просит, чтобы в его "рассказах" люди не искали конкретных героев: он изображает истории, которые знакомы каждому.

Вдохновил пластилиновый торт

Оставшись под впечатлением от маминого торта тогда, в 1967 году, Алексей буквально тут же принялся сам создавать шедевры. Но, говорит, тогда это было "убожество".

"Первое время я лепил на небольшой доске. Постоянного места для работы не было. Когда решил расширяться, то отчим принес подрамник размером два метра на метр и сделал из него стол. Этот стол стал доминантой двенадцатиметровой комнаты, где мы жили вместе с братом", – рассказывает Алексей.



Пластилин тогда стоил недорого, и мы быстро создали целый мир из домов, кораблей, самолетов и солдат. Мир этот постоянно улучшался и усложнялся. И просуществовал около пяти лет.

По словам москвича, взрослые к такому увлечению относились с уважением. Правда, лепили мальчишки много и часто в ущерб учебе.

"В те годы я хуже всех учился в школе. Но в 12 лет пришлось забросить пластилин, и я стал учиться лучше", – говорит он.

Во время учебы Алексей начал работать в типографии. Правда, потом пришлось прерваться на институт. С особой теплотой он вспоминает 90-е годы – именно они стали расцветом частной полиграфии. Тогда же москвич открыл и собственную типографию, бизнес шел в гору.



"А вот где-то с 2008-го начался спад объема заказов. Дела шли плохо. У меня образовалось много свободного времени, и я вернулся к детскому увлечению спустя почти 40 лет. Лепка вообще помогает подумать, порефлексировать. Считаю, что пластилин и работа не должны пересекаться, иначе первое не будет отдыхом", – рассказывает Алексей.

Так дома стали появляться пластилин, различные инструменты для лепки. Наконец-то в своей квартире на Новой Басманной улице он обустроил рабочее место – маленькую мастерскую. Свои самые необычные задумки мужчине удалось воплотить в реальность благодаря инженерному образованию.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Леплю из самого обычного детского пластилина. А вот для основ работы покупаю скульптурный пластилин темных оттенков. Если есть в работе "человечки", их лучше закрепить проволокой или спичкой изнутри, тогда они не погнутся и простоят долго.

По словам Алексея, лепкой занимается в основном по вечерам либо у себя дома, на "рабочем" месте, либо у мамы. Говорит, ей очень нравится наблюдать за созданием очередного шедевра.

Иногда к процессу присоединяются и дети. Своему старшему сыну Мише он пытался привить любовь к лепке: вместе с ним создавали интерактивные городки. Мальчик делал персонажей, а Алексей – здания.



Наша совместная работа получилась интерактивной: все разбирается и собирается. Трактир, кухня трактира, рынок, казарма, койки, дневальный спит. Чья-то резиденция. У них своя жизнь: своя кухня, зал с портретами предков. В общем в каждом здании, на каждом этаже кипит жизнь.

Пластилин почти как лего, считает Алексей, только намного лучше развивает воображение ребенка, ведь нет никакой инструкции, как и что делать. Правда, страсть к лепке у Миши быстро пропала, также, как и у папы, в 12 лет. Однажды пришел и сказал: "Я лего люблю, буду в него играть". Пришлось смириться.

Фото: предоставлено героем материала

Ожившие эпохи

Одной из самых ярких Алексей и ценители его творчества считают серию работ "Коммунальная квартира". Просто однажды, взяв в руки пластилин, он воссоздал свое прошлое – ощущения от многолетней жизни в одной из столичных коммуналок на улице Кирова (ныне Мясницкой). Говорит, сейчас многие романтизируют жизнь в подобных "общежитиях", но приятного там было мало.

"Я прожил в коммунальной квартире 30 лет. 11 комнат на 11 семей. Общие кухня, туалет, ванная, постоянные дежурства. В общем мало приятных воспоминаний, да и хорошего мало", – вспоминает Микулин.



По вечерам кухня превращалась в интересное зрелище. Посередине три плиты, а на них бак с бельем, чайники, сковородки. По периметру – столы и шкафы. А над всем этим – паруса сохнущего белья на веревках.

"Моя работа про коммунальную кухню – фрагмент вышеописанного интерьера. Две стены я не воспроизвел для удобства обзора. Полкухни делится на две зоны: там, где доски, когда-то давно была отгороженная стеной кладовая. Там, где плитка, – сама кухня. На крюк закрыта дверь к черному ходу. Мать развешивает белье – дочка наблюдает. Соседка разделывает рыбу", – объясняет Алексей.

О работах из серии "Коммунальная квартира" пользователи социальных сетей отзываются с особой теплотой.

"Потрясающе, Леш! Ты виртуоз. И эта тряпка на швабре – все живое, в движении, дышит", – комментируют пользователи фото, где изображена знаменитая ванная комната с окном.

Хитом стала и "Маленькая комната". Здесь старый потрескавшийся подоконник, антресоль, на которой по традиции хранятся чемоданы и другие вещи, круглый стол со скатертью, шкафчик с книгами и черно-белый телевизор с антенной – обстановка типичной московской квартиры 60-70-х годов.

Сейчас Алексей трудится над "Комнатой с балконом".



Я задокументировал, так сказать, ту эпоху в своих работах. Так жили многие мои одноклассники. Я и решил, что сделаю еще несколько работ, чтобы создать целый цикл. Думаю, когда-нибудь с этими работами поучаствую в конкурсе.

Фото: предоставлено героем материала

Форпост европейского общепита

Отклик в душе москвичей нашла и работа под названием "Кофебин". Легендарное кафе на Покровке, открывшееся в 90-е годы, врезалось в память Алексея.

"Когда это кафе появилось в моем районе, оно сразу же стало каким-то европейским островком. Тогда место очаровывало контрастом: весь город был одним, а сама кофейня – сосем другой", – вспоминает он.



Я ходил в эту кофейню не из-за кофе, для меня была важна аура. Это был форпост европейского демократического общепита. Там было уютно. Постоянно назначал встречи именно там, мог зайти пять-шесть раз в неделю.

Алексей признается, описать атмосферу словами сложно, а вот "нарисовать" ее при помощи пластилина – запросто. Практически все Микулин восстанавливал по фотографиям из Сети и по памяти.

"У меня нет художественного образования, поэтому я не леплю людей, условно обозначаю их ежиками, с ними проще: сделаешь глаза им поуже – одно выражение, пошире – другое", – объясняет Алексей.

Сейчас эта работа Алексея стоит в кофейне на Покровке, неподалеку от той, где москвич был частым гостем в 90-е.

Фото: предоставлено героем материала

Жена – мой главный критик

Несмотря на то, что лепка – работа кропотливая, Алексей ни разу не хотел бросить. Говорит, бывают иногда длинные перерывы в работе. "Вот летом полтора месяца не лепил. Не было настроения", – говорит он.

К каждому своему изделию относится с трепетом: в комнате, где хранятся целые "города", поддерживается комфортная температура, чтобы фигурки не плавились, а от пыли их защищает стеклянный купол.

"Пыль – враг изделий из пластилина. Ее потом ничем не уберешь, поэтому необходимо закрывать", – объясняет Алексей.

Говорит, жене иногда уж очень нравится держать композиции открытыми, мол, так красивее. Результат – скопление пыли.



Жена – мой главный критик. Она всегда и во всем меня поддерживает, но может покритиковать конструктивно. Если что-то неубедительно, по ее мнению, она говорит, чтоб переделал. И я иногда переделываю./

Сейчас одна из работ Микулина – "Лубянская площадь" – участвует в конкурсе "Искусство совершенства".

"Тема конкурса – движение, поэтому я представил именно эту работу. "Лубянская площадь" – Москва 20–30 годов, где есть одно-единственное средство передвижения – это трамвай. Тогда площадь была основным транспортным узлом в столице. Движение интенсифицировалось, наращивали кольцевое трамвайное движение. Одно кольцо, второе, а потом еще и третье появилось", – объясняет Алексей.



Ситуация была адская: трамваи в час-пик выезжали каждые 10 секунд, при этом поперек ездили телеги, туда-сюда снуют люди. Я воссоздал эту ситуацию.



Алексей говорит, что на выставке среди прочих авторов выглядит белой вороной, поскольку все участники делают что-то современное. Но в одном уверен точно – приз зрительских симпатий возьмет.



Илона Соболева