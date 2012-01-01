Физиолог Скрипник предупредил о рисках, связанных с "дофаминовыми прыжками"

В Сети активно обсуждают "дофаминовые прыжки", с помощью которых якобы можно улучшить свое настроение и похудеть. Вместе с экспертом разбираемся, насколько действенны такие упражнения и к каким последствиям для здоровья они приводят.

Допрыгались?

Новый фитнес-тренд на "дофаминовые прыжки" стремительно распространяется среди россиянок. Предполагается, что методика не только стимулирует выработку гормона дофамина, но и позволяет эффективнее избавляться от лишнего веса и отечности, подчеркивает ее автор, цифровой психолог Юлия Бошина.

(гормон. – Прим. ред.) снижает уровень кортизола, и вас не тянет на сладкое и заедание стресса.

Юлия Бошина автор методики "дофаминовых прыжков", цифровой психолог Работают сразу все мышцы, о существовании которых вы даже не подозревали, и худеет сразу все тело. Вы с легкостью теряете сантиметры с ног, живота и рук. Вы активируете дофамин, что дает невероятный заряд энергии, позитива и удовольствия. Онснижает уровень кортизола, и вас не тянет на сладкое и заедание стресса.

Чтобы добиться результата, необходимо строго придерживаться техники: прыгать без обуви и, приземляясь, мягко ударять большими пальцами ног об пол – только таким образом получится воздействовать на "точку" дофамина. Для удобства рекомендуется стоять перед зеркалом и тем самым контролировать положение тела в пространстве. Также нелишним будет включить музыку – она задаст движениям ритм.

Выполнять упражнения следует с обязательными "выходными", по системе "пять/два" или "шесть/один". В день на них должно уходить не более 4–7 минут в первые две недели, а уже после – постепенно увеличивать интервалы до 15 минут.

К марафону "дофаминовых прыжков" присоединились многие женщины – своими успехами они активно делятся в соцсетях, регулярно выкладывая видеоотчеты. В частности, одна пользовательница, которая придерживалась методики два месяца, рассказала, что она дает свои плоды и "очень заряжает".

"Наблюдая за своим организмом, могу сказать, что за месяц выносливость 100% повысилась, ноги стали рельефнее, настроение улучшилось, лимфа работает колоссально", – поделилась в Сети другая.

В то же время находятся и те, кому активность навредила. По словам одной из девушек, прыжки спровоцировали у нее воспаление связок. Среди прочих жалоб женщин, практиковавших упражнения, – трещина в стопе, отек лодыжки, опухоль голеностопа.



пользовательница социальной сети Я прыгала 5 дней. На 6-й заболело колено. Лечу уже 10-й день! Вчера не могла спуститься со ступенек – такая была адская боль!

В ответ на недовольство пользовательниц в Сети начали убеждать их в том, что они попросту нарушили технику и выбрали неправильную точку опоры для прыжков.

Не лучше других упражнений?

Методика "дофаминовых прыжков" не превосходит по эффективности прочие виды физической нагрузки. К тому же ее польза не подтверждена научными исследованиями, заявил в разговоре с Москвой 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.



Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер Выработке дофамина способствует любая усиленная двигательная активность и оказывает те же элементы воздействия на дофаминовые рецепторы, как и предложенная техника. Производится ли при ее выполнении большее количество гормона, чем при классических занятиях спортом? Неизвестно. Но с таким успехом "дофаминовой" можно назвать всю высокоинтенсивную нагрузку.

Кроме того, неоднозначны упражнения и с точки зрения безопасности для здоровья. По словам эксперта, они принадлежат к типу ударных, то есть при их выполнении необходимо "бить" пальцами об пол, что дает повышенную нагрузку на стопу, которая, в свою очередь, распространяется выше по телу. Из-за этого возрастает риск получить травму коленей, тазобедренного и поясничного отделов.

"А представьте, насколько увеличивается нагрузка на связочный аппарат стопы, которую начинает человек после длительного периода гиподинамии (снижение силы мышц из-за сидячего образа жизни и ограниченной двигательной активности. – Прим. ред.) и в случае, если он обладает лишним весом", – добавил Скрипник.

Потому избегать "дофаминовых прыжков" рекомендуется людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, особенно локализованными в суставах нижних конечностей и поясничных позвонках, указал эксперт. Также это противопоказано при проблемах с кардиореспираторной и нервной системами и при беременности.

В остальных же случаях методика, как и любая регулярная двигательная активность, может способствовать снижению лишнего веса, улучшению эмоционального состояния и ускорению метаболических процессов. Главное – входить в процесс плавно, начиная с 2–3 повторений для корректной физиологической адаптации. При этом важно также учитывать настроение, уровень стресса: например, при недосыпе нагрузку лучше снижать, подытожил Скрипник.