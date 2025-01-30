Невролог Гайфутдинов: регулярные медитации помогут получить заряд бодрости

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Регулярные медитации помогут получить заряд бодрости и избавить от навязчивых мыслей, заявил врач-невролог Рустем Гайфутдинов. Об этом сообщает Life.ru.

Ранее в Сети появилось видео, автор которого заявил, что человек может получить дофамин, если он в спокойной обстановке сконцентрируется на шуме в ушах, темноте при закрытых глазах и кончике носа.

Гайфутдинов отметил, что практика близка к йоге и она способствует выбросу дофамина. В процессе нее мозг отвлекается от проблем и удерживает внимание на дыхании, чакрах и сердце.

"Если мы попробуем это сделать впервые, скорее всего, будет сложно. Но если заниматься этим регулярно, можно выработать определенные навыки", – добавил врач.

Кроме того, подобная медитация поможет достигнуть безмятежности. Если совершать технику на постоянной основе, человек сможет прийти к спокойствию, гармонии и "первоисточнику", объяснил специалист.

"Это умение остановить умственную деятельность, успокоить ум, который, как обезьянка, прыгает туда-сюда, отвлекая нас от важных дел", – уточнил Гайфутдинов.

Он посоветовал во время медитации сфокусироваться на хороших вещах, например представлять в голове пламя или цветы, чтобы успокоить мозг.

Между тем психолог Елена Мазанкина заявила, что регулярные физические нагрузки и правильное дыхание способствуют снижению тревожности и выработке эндорфинов.

По словам эксперта, упражнения значительно улучшают общее самочувствие и помогают снять напряжение. При этом оптимальной длительностью занятий психолог назвала 30 минут в день.