Терапевт Пташенчук рассказала о положительном влиянии поцелуев на организм

Гормон, который синтезируется во время поцелуя, улучшает настроение и здоровье человека. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт Консультативно-диагностического центра НКЦ №2 РНЦХ им. Б. В. Петровского Галина Пташенчук в программе "Доктор 24".
Польза
Ученые провели исследования и выяснили, что поцелуи положительно влияют на психическое и физическое здоровье, рассказала Галина Пташенчук.
Окситоцин снижает количество кортизола, который возникает в ответ на стресс, добавила врач.
Также одно из исследований показало: зацелованные живут на 12 лет дольше и выглядят моложе сверстников. Дело в том, что при процессе работают мышцы, которые улучшают кровообращение и снижают количество морщин, объяснила Пташенчук.
Последствия
При простуде или гриппе стоит воздержаться от поцелуев, чтобы не заразить партнера. Тем не менее сам процесс не вызывает воспалительную реакцию в организме, отметила специалист.
Что касается кариеса, при многократных поцелуях он действительно может передаться человеку. Однако в зоне риска только те, у кого слабые защитные функции слюны, заключила Пташенчук.