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Москва 24

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Общество

3 октября, 00:00

Счастливые "ячейки компании": какие опасности поджидают в новом коллективе

общество психология

Многие работники, посвящающие целую жизнь одной организации, не подозревают о том, какую опасность могут представлять сотрудники на новом рабочем месте. Портал Москва 24 расскажет об особенностях женских и мужских коллективов, а также о том, как новичку следует вести себя, чтобы подружиться с новоиспеченными коллегами.

Фото: depositphotos/pressmaster

К первому рабочему дню на новом месте нужно готовиться наиболее тщательно – это достаточно распространенный совет. И такой подход связан не только с желанием понравиться начальству. Коллектив – важный элемент каждой компании, а эффективный рабочий процесс не в последнюю очередь зависит от благоприятной и дружественной обстановки внутри каждой "ячейки" корпорации. Не зря при приеме на работу HR-менеджеры смотрят не только на профессиональные качества потенциального сотрудника, но и на личностные.

"Все коллективы отличаются друг от друга, поэтому и не существует универсальных вариантов вхождения в рабочую группу", – заявила старший научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии Института Психологии РАН Татьяна Дробышева. По ее мнению, успех новичка в коллективе зависит от того, насколько он готов разделять ценности и нормы, уже принятые среди действующих сотрудников и в самой организации. А также от того, насколько они близки к его собственным.

Тем не менее несколько общих моментов вхождения человека в новый коллектив выделить все-таки можно.

1. Новичку очень повезло, если он сразу понял, что готов следовать правилам "офиса". С большой вероятностью, он запросто найдет общий язык с сотрудниками и закрепится в этом месте надолго.

2. Сложнее, когда человек понимает, что положение дел в рабочей обстановке компании его не устраивает, однако он готов с ним мириться. Такой новичок внешне не показывает своей оппозиционности, а значит, пытается подстроиться под текущие правила и не раздражает новых коллег. Стоит отметить, что бесконечно так продолжаться не может.

3. И третий вариант – самый печальный. Человек не просто не согласен с рабочими установками его новых коллег, он не готов с ними мириться. В таком случае есть несколько вариантов последствий – от позиции "козла отпущения" в указанной группе до увольнения.


Старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская считает, что будущее отношений в коллективе зависит не только от стремлений новичка, но и от его подхода к рабочему процессу.

"Существуют люди, которые предпочитают работать в определенных группах и при определенных условиях. Некоторые хотят, чтобы их не замечали, и даже могут расстроиться, если их положительно выделяют из общей массы. А кто-то живет по принципу "хорошо там, где есть я" и обладает способностью влиться в любой коллектив", – пояснила специалист.

Нужно понимать, что ответственность за успех в отношениях лежит на плечах двух заинтересованных сторон. Сам по себе человек, каким бы открытым он ни был, не всегда гарантированно поладит с окружающими. Необходимо брать в расчет сам коллектив, его состав и отношение к новоприбывшему.

Фото: depositphotos/creatista

"Змеиный клубок". Реалии женского коллектива.

Как правило, сложнее всего новичку бывает ужиться в женском коллективе. Такое мнение выразила старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. А причина проста: женщинам сложно разделять рабочие и личностные отношения. Они любят неформальные контакты, сильно опираются на симпатии и антипатии, а это опасно: со временем претензии накапливаются и впоследствии взрывают отношения – рабочие и личные.

К тому же, по словам эксперта, женщинам свойственно соперничество даже там, где это не совсем уместно. Например, борьба за статус в коллективе, за близких коллег, за рабочее место. Они всегда стараются быть идеальными, лучшими в глазах всех и начальства особенно.

Поэтому в таких коллективах часто работают с оглядкой на других. Но повезло мужчине, которому суждено прийти и задержаться в женском коллективе.

"Он становится объектом притязания, значит, ему и определять расклад в этой группе", – пояснила Маховская. Однако и здесь есть опасность: мужчина должен доказать, что достоин внимания этих женщин. Если их мнение обратное, то коллегу оттесняют на роль подружки. Новому коллеге не позволят реализовать те мужские качества и амбиции, которые ему просто необходимы. Завоевать важное для мужчины внимание и уважение в таком случае будет очень сложно.

Фото: depositphotos/TarasMalyarevich

Коллектив по типу "Мужская солидарность"

Представители сильного пола зачастую ведут себя солидарно, поддерживают друг друга. Сотрудничество, взаимодействие, взаимоиспользование не вызывает у них ни ревности, ни конкуренции в том смысле, в котором ее понимают женщины. И в целом мужчины относятся к соперничеству проще, так как для них это естественная вещь.

"Удержаться надолго в мужском коллективе гораздо проще".
Ольга Маховская
старший научный сотрудник Института психологии РАН


А когда в такой коллектив приходит женщина – это прекрасно. На одну хрупкую даму приходится более чем достаточно защитников. В большинстве случаев, она получит колоссальное количество поддержки и помощи. Женщина среди мужчин также не будет обделена вниманием, которое для слабого пола куда важнее, чем для сильного. Речь идет не столько о комплиментах и заигрываниях, сколько именно о заботе и участии. Мужчины будут вести себя с ней как настоящие товарищи: не подставят, прикроют, заступятся.

Однако есть и сложности. В некоторых случаях даму могут не воспринимать всерьез. Ей постоянно придется выдерживать напор мужских претензий и амбиций, "держать марку", потому что сильный пол не понимает, насколько женщина может быть слабее – и физически, и морально.

Фото: depositphotos/svyatoslavlipik

Равновесие смешанного коллектива

Однополые коллективы однозначно сложнее, так как запросто может случиться перекос в агрессию, ненависть или какую-либо другую сторону. К такому выводу приходят собеседники портала Москва 24. Поэтому смешанный коллектив – идеальный вариант.

И женщины, и мужчины в большинстве случаев хуже понимают противоположный пол, нежели друг друга. Такое положение вызывает опасения с двух сторон. Поэтому в смешанных коллективах представители обоих полов ведут себя аккуратнее, тактичнее.

"Мужчины не настолько агрессивны в присутствии женщин, а те, в свою очередь, и не настолько подло себя ведут, когда есть мужской контроль и вмешательство. То, что мы находимся с людьми, которые не до конца понятны, заставляет нас сдерживать себя. Никто не хочет рисковать".
Ольга Маховская
старший научный сотрудник Института психологии РАН


Таким образом, разномастному коллективу проще находить идеальный баланс между эффективной работой и душевными взаимоотношениями. И когда люди не позволяют эмоциям взять верх, больше сил и внимания отдается все-таки работе.

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Служебный роман

Однако бывают периоды в жизни, когда общение с противоположным полом просто необходимо, и "короткие юбки" могут отвлекать. Служебный роман – одна из больших опасностей смешанного коллектива.

"В США в корпорациях относятся положительно к браку между коллегами, так как это означает, что вся жизнь сотрудников теперь заключается в компании. Тогда они работают лучше. Но я бы не советовала складывать все яйца в одну корзину. Не повезет в любви, так повезет в карьере или наоборот. В противном случае можно потерять вообще все".
Ольга Маховская
старший научный сотрудник Института психологии РАН


В России романы на рабочем месте обычно порицаются. Распространено мнение, что "шуры-муры" отвлекают от работы, и такой подход нельзя назвать необоснованным. Феромоны в большей степени отвлекают от работы, чем помогают сосредоточиться.

Кстати, любовь на рабочем месте иногда не несет пользы и самой паре. Во-первых, партнеры не отдыхают друг от друга и не успевают соскучиться. И потом, личностные отношения в случае конфликта очень тяжело отделить от рабочих, особенно женщинам.

Первый рабочий день. Готовы?

Несмотря на индивидуальность каждого коллектива, есть несколько простых и понятных шагов навстречу хорошим отношениям с новыми коллегами.

Фото: depositphotos/Lenanichizhenova

Очень важно первое впечатление. Ходить на работу как на праздник нужно всегда, а особенно – в первый день. Не стоит стесняться выглядеть торжественно и показывать, как вы довольны полученным местом. Заявлять о себе лучше сразу.

Начать отношения с коллегами можно с обеда-знакомства или просто с тортика. Принесите с собой что-нибудь вкусное и пригласите сотрудников. Во время светской беседы уже можно определиться, кто вам нравится, кто нет, с кем вы пойдете обедать, а от кого отсядете.

Особую роль играют отношения с начальством. Здесь, помимо уместной улыбки на лице, вам поможет только профессионализм. Его также необходимо подключать с самого начала.

Ну а каким быть в первый день – напористым или скромным – решать только вам. Кому-то удобнее открываться с порога, а кто-то любит сначала осмотреться – все методы по-своему хороши. Чтобы задержаться в компании надолго, нужно застолбить себе место в коллективе.

"Всегда побеждает групповой фактор, так что в случае неудачи лучше при наличии возможности покинуть рабочую группу. Если вы не хотите стать местным "козлом отпущения", – подытожила старший научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии Института Психологии РАН Татьяна Дробышева.

Если не получается поладить с сотрудниками – это, конечно, совсем не смертельно, работать можно и без этого. Но помните, что в конечном итоге успех в этом деле зависит от того, насколько ваши ценности и цели соответствуют коллективным.

Анастасия Павелко

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