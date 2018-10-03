Счастливые "ячейки компании": какие опасности поджидают в новом коллективе

Многие работники, посвящающие целую жизнь одной организации, не подозревают о том, какую опасность могут представлять сотрудники на новом рабочем месте. Портал Москва 24 расскажет об особенностях женских и мужских коллективов, а также о том, как новичку следует вести себя, чтобы подружиться с новоиспеченными коллегами.

К первому рабочему дню на новом месте нужно готовиться наиболее тщательно – это достаточно распространенный совет. И такой подход связан не только с желанием понравиться начальству. Коллектив – важный элемент каждой компании, а эффективный рабочий процесс не в последнюю очередь зависит от благоприятной и дружественной обстановки внутри каждой "ячейки" корпорации. Не зря при приеме на работу HR-менеджеры смотрят не только на профессиональные качества потенциального сотрудника, но и на личностные.

"Все коллективы отличаются друг от друга, поэтому и не существует универсальных вариантов вхождения в рабочую группу", – заявила старший научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии Института Психологии РАН Татьяна Дробышева. По ее мнению, успех новичка в коллективе зависит от того, насколько он готов разделять ценности и нормы, уже принятые среди действующих сотрудников и в самой организации. А также от того, насколько они близки к его собственным.

Тем не менее несколько общих моментов вхождения человека в новый коллектив выделить все-таки можно. 1. Новичку очень повезло, если он сразу понял, что готов следовать правилам "офиса". С большой вероятностью, он запросто найдет общий язык с сотрудниками и закрепится в этом месте надолго. 2. Сложнее, когда человек понимает, что положение дел в рабочей обстановке компании его не устраивает, однако он готов с ним мириться. Такой новичок внешне не показывает своей оппозиционности, а значит, пытается подстроиться под текущие правила и не раздражает новых коллег. Стоит отметить, что бесконечно так продолжаться не может. 3. И третий вариант – самый печальный. Человек не просто не согласен с рабочими установками его новых коллег, он не готов с ними мириться. В таком случае есть несколько вариантов последствий – от позиции "козла отпущения" в указанной группе до увольнения.





Старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская считает, что будущее отношений в коллективе зависит не только от стремлений новичка, но и от его подхода к рабочему процессу.

"Существуют люди, которые предпочитают работать в определенных группах и при определенных условиях. Некоторые хотят, чтобы их не замечали, и даже могут расстроиться, если их положительно выделяют из общей массы. А кто-то живет по принципу "хорошо там, где есть я" и обладает способностью влиться в любой коллектив", – пояснила специалист.

Нужно понимать, что ответственность за успех в отношениях лежит на плечах двух заинтересованных сторон. Сам по себе человек, каким бы открытым он ни был, не всегда гарантированно поладит с окружающими. Необходимо брать в расчет сам коллектив, его состав и отношение к новоприбывшему.

"Змеиный клубок". Реалии женского коллектива.

Как правило, сложнее всего новичку бывает ужиться в женском коллективе. Такое мнение выразила старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская. А причина проста: женщинам сложно разделять рабочие и личностные отношения. Они любят неформальные контакты, сильно опираются на симпатии и антипатии, а это опасно: со временем претензии накапливаются и впоследствии взрывают отношения – рабочие и личные.

К тому же, по словам эксперта, женщинам свойственно соперничество даже там, где это не совсем уместно. Например, борьба за статус в коллективе, за близких коллег, за рабочее место. Они всегда стараются быть идеальными, лучшими в глазах всех и начальства особенно.

Поэтому в таких коллективах часто работают с оглядкой на других. Но повезло мужчине, которому суждено прийти и задержаться в женском коллективе.

"Он становится объектом притязания, значит, ему и определять расклад в этой группе", – пояснила Маховская. Однако и здесь есть опасность: мужчина должен доказать, что достоин внимания этих женщин. Если их мнение обратное, то коллегу оттесняют на роль подружки. Новому коллеге не позволят реализовать те мужские качества и амбиции, которые ему просто необходимы. Завоевать важное для мужчины внимание и уважение в таком случае будет очень сложно.

Коллектив по типу "Мужская солидарность"

Представители сильного пола зачастую ведут себя солидарно, поддерживают друг друга. Сотрудничество, взаимодействие, взаимоиспользование не вызывает у них ни ревности, ни конкуренции в том смысле, в котором ее понимают женщины. И в целом мужчины относятся к соперничеству проще, так как для них это естественная вещь.



Ольга Маховская старший научный сотрудник Института психологии РАН "Удержаться надолго в мужском коллективе гораздо проще".



А когда в такой коллектив приходит женщина – это прекрасно. На одну хрупкую даму приходится более чем достаточно защитников. В большинстве случаев, она получит колоссальное количество поддержки и помощи. Женщина среди мужчин также не будет обделена вниманием, которое для слабого пола куда важнее, чем для сильного. Речь идет не столько о комплиментах и заигрываниях, сколько именно о заботе и участии. Мужчины будут вести себя с ней как настоящие товарищи: не подставят, прикроют, заступятся.

Однако есть и сложности. В некоторых случаях даму могут не воспринимать всерьез. Ей постоянно придется выдерживать напор мужских претензий и амбиций, "держать марку", потому что сильный пол не понимает, насколько женщина может быть слабее – и физически, и морально.

Равновесие смешанного коллектива

Однополые коллективы однозначно сложнее, так как запросто может случиться перекос в агрессию, ненависть или какую-либо другую сторону. К такому выводу приходят собеседники портала Москва 24. Поэтому смешанный коллектив – идеальный вариант.

И женщины, и мужчины в большинстве случаев хуже понимают противоположный пол, нежели друг друга. Такое положение вызывает опасения с двух сторон. Поэтому в смешанных коллективах представители обоих полов ведут себя аккуратнее, тактичнее.



Ольга Маховская старший научный сотрудник Института психологии РАН "Мужчины не настолько агрессивны в присутствии женщин, а те, в свою очередь, и не настолько подло себя ведут, когда есть мужской контроль и вмешательство. То, что мы находимся с людьми, которые не до конца понятны, заставляет нас сдерживать себя. Никто не хочет рисковать".



Таким образом, разномастному коллективу проще находить идеальный баланс между эффективной работой и душевными взаимоотношениями. И когда люди не позволяют эмоциям взять верх, больше сил и внимания отдается все-таки работе.

Служебный роман

Однако бывают периоды в жизни, когда общение с противоположным полом просто необходимо, и "короткие юбки" могут отвлекать. Служебный роман – одна из больших опасностей смешанного коллектива.



Ольга Маховская старший научный сотрудник Института психологии РАН "В США в корпорациях относятся положительно к браку между коллегами, так как это означает, что вся жизнь сотрудников теперь заключается в компании. Тогда они работают лучше. Но я бы не советовала складывать все яйца в одну корзину. Не повезет в любви, так повезет в карьере или наоборот. В противном случае можно потерять вообще все".



В России романы на рабочем месте обычно порицаются. Распространено мнение, что "шуры-муры" отвлекают от работы, и такой подход нельзя назвать необоснованным. Феромоны в большей степени отвлекают от работы, чем помогают сосредоточиться.

Кстати, любовь на рабочем месте иногда не несет пользы и самой паре. Во-первых, партнеры не отдыхают друг от друга и не успевают соскучиться. И потом, личностные отношения в случае конфликта очень тяжело отделить от рабочих, особенно женщинам.

Первый рабочий день. Готовы?

Несмотря на индивидуальность каждого коллектива, есть несколько простых и понятных шагов навстречу хорошим отношениям с новыми коллегами.

Очень важно первое впечатление. Ходить на работу как на праздник нужно всегда, а особенно – в первый день. Не стоит стесняться выглядеть торжественно и показывать, как вы довольны полученным местом. Заявлять о себе лучше сразу.

Начать отношения с коллегами можно с обеда-знакомства или просто с тортика. Принесите с собой что-нибудь вкусное и пригласите сотрудников. Во время светской беседы уже можно определиться, кто вам нравится, кто нет, с кем вы пойдете обедать, а от кого отсядете.

Особую роль играют отношения с начальством. Здесь, помимо уместной улыбки на лице, вам поможет только профессионализм. Его также необходимо подключать с самого начала.

Ну а каким быть в первый день – напористым или скромным – решать только вам. Кому-то удобнее открываться с порога, а кто-то любит сначала осмотреться – все методы по-своему хороши. Чтобы задержаться в компании надолго, нужно застолбить себе место в коллективе.

"Всегда побеждает групповой фактор, так что в случае неудачи лучше при наличии возможности покинуть рабочую группу. Если вы не хотите стать местным "козлом отпущения", – подытожила старший научный сотрудник лаборатории социальной и экономической психологии Института Психологии РАН Татьяна Дробышева.

Если не получается поладить с сотрудниками – это, конечно, совсем не смертельно, работать можно и без этого. Но помните, что в конечном итоге успех в этом деле зависит от того, насколько ваши ценности и цели соответствуют коллективным.

Анастасия Павелко