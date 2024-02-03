Простые советы по обустройству удобного домашнего офиса

Сотрудник на удаленке обычно представляется сидящим в расслабленной позе на мягком диване или кровати. На самом деле долго работать так невозможно: быстро затекают спина и шея, да и настроиться на труд сложно. Как обустроить идеальное место для удаленки и удачно вписать его в интерьер, спросили у эксперта.

Найти себе место

В идеале под домашний кабинет надо выделить отдельную комнату ближе к входу в квартиру или дом. Но для случаев, когда там нужно принимать клиентов или партнеров, желательно, чтобы рядом был гостевой санузел, рассказала Москве 24 дизайнер интерьера Екатерина Судина.





Екатерина Судина дизайнер интерьера Если получается организовать лишь рабочий уголок (например, в гостиной), важно придумать, как его отделить от остального пространства. Можно рассмотреть вариант установки декоративной перегородки, поставить стеллаж, зонировать пространство тканевой занавеской либо использовать ширму. В крайнем случае рабочее место стоит выделить цветом.

"При этом важно убрать из зоны видимости предметы, которые связаны с увлечениями: игровую приставку, музыкальные инструменты и так далее. Чтобы не было соблазна отвлечься на них в течение дня", – отметила дизайнер.

Также важно каждое утро заправлять кровать, если рабочая зона находится в спальне. Это необходимо, чтобы камуфлировать место отдыха, объяснила Судина.

Продумать нюансы

Органично вписать рабочий стол в интерьер любой комнаты можно, соединив столешницу с прикроватной или ТВ-тумбой. Также есть вариант встроить ее в подоконник, привела примеры Екатерина Судина.





Екатерина Судина дизайнер интерьера Тем, кому для работы нужен только ноутбук, наверняка понравится вариант раскладного компьютерного столика. Его всегда можно поставить там, где удобнее, а после работы просто сложить и убрать.

Если для работы нужны канцелярия, таблицы, документы, два монитора и стационарный системный блок, потребуется продуманная система хранения всего необходимого.

"К примеру, принтер и сканер можно спрятать в шкаф или выдвижную секцию стола или тумбы", – посоветовала Судина.

Важно предусмотреть розетки для всей техники: минимум по три над столешницей и четыре – под ней. Плюс необходимо подумать о качественном освещении. В дополнение к верхней люстре или светильникам надо приобрести настольную лампу либо установить подсветку в навесных полках, заключила дизайнер.