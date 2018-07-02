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Общество

02 июля 2018, 09:22

T-killah набил татуировку на лице в честь победы сборной России в матче с Испанией

общество спорт ЧМ-2018

Фото: instagram.com/t_killah

Популярный рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный всем под псевдонимом T-killah опубликовал на своей странице Instagram видео, где ему делают татуировку на лице "РОССИЯ ИГОРЬ".

Ранее Тарасов заявил, что совершит этот смелый поступок, если команда Станислава Черчесова победит в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании.

Подписчики рэпера стали активно обсуждать татуировку в комментариях. Одни не верят, что она настоящая, и предполагают увидеть вскоре Тарасова без нее.
Другие, в свою очередь, похвалили T-killah за то, что тот сдержал свое обещание.

В воскресенье на стадионе "Лужники" состоялась встреча сборных команд России и Испании. Матч завершился в основное и добавленное время со счетом 1:1. На 11-й минуте Сергей Игнашевич забил в свои ворота, чуть позже Артем Дзюба реализовал пенальти. В дополнительное время командам не удалось взять первенство друг над другом, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты – 4:3.

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