T-killah набил татуировку на лице в честь победы сборной России в матче с Испанией

Популярный рэп-исполнитель Александр Тарасов, известный всем под псевдонимом T-killah опубликовал на своей странице Instagram видео, где ему делают татуировку на лице "РОССИЯ ИГОРЬ".

Ранее Тарасов заявил, что совершит этот смелый поступок, если команда Станислава Черчесова победит в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании.

Подписчики рэпера стали активно обсуждать татуировку в комментариях. Одни не верят, что она настоящая, и предполагают увидеть вскоре Тарасова без нее.

Другие, в свою очередь, похвалили T-killah за то, что тот сдержал свое обещание.

В воскресенье на стадионе "Лужники" состоялась встреча сборных команд России и Испании. Матч завершился в основное и добавленное время со счетом 1:1. На 11-й минуте Сергей Игнашевич забил в свои ворота, чуть позже Артем Дзюба реализовал пенальти. В дополнительное время командам не удалось взять первенство друг над другом, а в серии пенальти точнее оказались российские футболисты – 4:3.