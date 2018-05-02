Отель или апартаменты: почему стоит попробовать отпуск со стиркой и готовкой

Весна – начало поры отпусков. Даже если и не самих отпусков, то планирования. Кто-то предпочитает отдыхать в апартаментах и самостоятельно устраивать быт, а кто-то бронирует отель с полотенцами в форме лебедя, ежедневной сменой постельного белья и ни о чем не задумывается. Анна Лебедева пытается разобраться, что лучше.

Фото: depositphotos/ mast3r

В раздевалке фитнесс-клуба услышала, как женщины обсуждают предстоящий отпуск. "Дочь с мужем и детьми едут в апартаменты, и меня с собой берут", – сказала одна из них своей подруге. "Да зачем тебе это надо? – возмутилась вторая. – Мытье посуды, готовка, стирка. А отдыхать-то когда? Нее, я только в отель! Мне этого всего добра и здесь хватает!"

Вопрос планирования отпуска у многих возникает еще зимой. Кто-то предпочитает ни о чем не думать, обратившись в туристическое агентство, а кто-то ищет сам. Весной обычно сбрасывают лишние килограммы и потихоньку заполняют чемодан – новый купальник, путеводитель, шорты, сарафан.

Большинство моих знакомых не любят навязчивый сервис отелей и предпочитают снимать апартаменты. Только так, на их взгляд, можно полностью окунуться в атмосферу южного городка.

Они привыкли часами выбирать себе домик у моря со всеми удобствами, и охотится за скидками на авиа билеты.

Когда я в очередной раз я бронировала отель с включенными завтраками и ужинами, то чувствовала, как мои приятели смотрели на меня осуждающе. Мол, все с тобой понятно. Будешь лежать на берегу, как котлета, и стоять в очереди с тарелкой, чтобы лопнуть от переедания. Все мои рассказы о заранее составленном маршруте они пропускали мимо ушей. А я не понимала их. Как можно на отдыхе готовить, стирать и убираться?

Но однажды все-таки решила попробовать хотя бы разочек отказаться от обращения в туристическое агентство и от отдыха в отеле.

Фото: depositphotos/ dima_sidelnikov

Моя недавняя поездка к морю целиком и полностью была спланирована самостоятельно. И первое, во что я втянулась, как азартный игрок – это выбор жилья. За неделю поисков уютной квартиры, уже мысленно забронировала несколько вариантов. Выбрать что-то одно было сложно. Здесь шикарный вид из окна, там море в трех минутах ходьбы, а тут посудомойка, стиралка и кофемашина.

Периодически возникало желание отфильтровать по наличию бытовой техники. Но в итоге выбрала гнездышко на горе с террасой, откуда каждое утро открывался вид на черепичные крыши, маяк и бескрайнее море.

"Ты точно не пожалеешь?" – спрашивал заботливый муж, и периодически напоминал о том, что мне придется самой готовить еду. Но я уже настолько втянулась, что было поздно отступать. Да и хотелось хотя бы раз почувствовать, как говорит моя подруга, свободу.

Сейчас, уже после поездки, могу сказать точно, что отлично отдохнула и ни разу не пожалела о том, что променяла отель на апартаменты, где поблизости нет ни магазинов, ни кафе. Ходить за продуктами, готовить завтрак и легкий ужин оказалось совсем не сложно. Главное – не довольствоваться только этим, а каждый день смотреть новые места. От переизбытка эмоций, не было времени на тоскливые размышления о тяжелой женской доле. Да и сытные обеды в кафе не вгоняли в тоску, а наоборот, позволяли насладиться разнообразием местной кухни.

Фото: depositphotos/LoveVision

Мангал на балконе, духовка, мойка около окна, свежая клубника на рынке и каша с ягодами на завтрак – все это лишь вдохновляло. А возможность придумать блюдо из свежих экзотических продуктов будоражила мое воображение.

Я была спокойна, что мой ребенок сыт. Кстати, в отелях это была целая проблема. Дети привыкают к тому, что готовит мама, и отказываются от шведского стола напрочь. Помню, как в прошлом году дочь питалась одними сосисками.

Наличие стиральной машины тоже не пугало. Очередной повод выйти вечером на балкон, чтобы развесить белье и подышать свежим воздухом. Обратно увезли полный чемодан чистых вещей и гору эмоций.

Всем, кто спорит на тему, что лучше – отель или апартаменты, хочется пожелать попробовать и то, и другое. Главное – не зацикливаться на бытовых мелочах, не искать недоваренную капусту на шведском столе, не драить каждый день полы в снятой квартире. А наслаждаться отдыхом, кто как привык. Кому-то приятно, когда ноги гудят от нагулянных километров, а то-то предпочитает целый день сидеть в джакузи, потягивая пина-коладу.

Избавляйтесь иногда от устойчивых стереотипов, экспериментируйте. Есть шанс, что отдых в апартаментах станет самым лучшим, и наоборот.