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Москва 24

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Общество

1 апреля, 16:04

Москва 24 расскажет, как крестьянин Иван Хлудов одел всю Российскую Империю

общество Биржа торгов

Фото: depositphotos/de-kay

4 апреля на ВДНХ в рамках форума-выставки "Госзаказ – за честные закупки" состоится лекция по теме – "Текстильное предприятие братьев Хлудовых как пример работы международной компании".

Иван Хлудов родился в 1786 году в семье крепостного крестьянина Ивана Афанасьевича Хлудова в деревне Акатово Егорьевского уезда Рязанской губернии. В Егорьевском уезде было очень развито кустарное ткачество, поэтому неудивительно, что Иван Хлудов и его семья, зная это ремесло, стали ткать кушаки. Иван Иванович сам был и ткач, и красильщик.

У Хлудова родилось 11 детей, но четверо из них скончались очень рано. Оставшиеся в живых сыновья оказались хорошими помощниками, особенные успехи в управлении делами проявляли Тарас и Савелий.

В московское купечество Хлудовы записались в 1824 году. Десять лет спустя Иван Иванович приобрел в Москве для своей торговли две лавки: одну в Гостином дворе, другую в Городских рядах. В 1835 году Хлудов купил собственный дом в Старо-Косьмодемьяновском переулке, куда переехал со всей семьей.

После смерти отца, сыновья не только удержали ткацкое дело на плаву, но и существенно его расширили. В 1842 году они возвели в Егорьевске бумагопрядильную фабрику.

Подробности о том, как крестьянская семья ткачей-кустарей, производившая плис и нанку, стала текстильными королями Российской Империи, вы узнаете на лекции.

Мероприятие пройдет при поддержке проекта "Биржа торгов". Смотрите трансляцию 4 апреля в 14:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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