Около 100 стеклянных остановок c Wi-FI появятся в Москве к началу 2017 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

К началу 2017 года в Москве установят 97 новых остановочных павильонов общественного транспорта, сообщает портал mos.ru.

Павильоны сделают со стеклянными стенками и оборудуют точками доступа к бесплатному Wi-Fi. Их оформят в фирменном стиле "Московского транспорта", в красных и белых цветах.

45 остановок оснастят камерами видеонаблюдения, 10 – стелами с картой местности и электронным табло, где можно посмотреть время прибытия автобусов и троллейбусов. На 13 остановках появятся "флаги" – металлические опоры с информационными табличками, на которых указаны номера маршрутов. Их разместят там, где есть павильоны других остановок.

Павильоны разместят во всех столичных округах, кроме Зеленограда. Больше всего остановок организуют в Юго-Восточном округе. Их там будет 30.

На сегодняшний день в Москве насчитывается 30 стеклянных остановок. Также за год в столице установили около 350 остановок с электронными табло. Бесплатный Wi-Fi работает почти на 500 остановках.