Частные перевозчики выйдут на городские маршруты до 15 июня

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Коммерческие перевозчики выйдут на 208 маршрутов в девяти округах Москвы до 15 июня, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Сергея Дьякова, частники начнут работать по госконтрактам с 9 мая. В День Победы перевозчики выйдут на шесть городских маршрутов в Северо-Восточном, Юго-Западном и Западном округах столицы.

Несмотря на то, что автобусы коммерческие, в них будут действовать все городские билеты и льготы. Также будут соблюдаться требования безопасности пассажиров и расписание.

Дьяков отметил, что аукцион на обслуживание городских маршрутов выиграли восемь компаний: "Трансавтолиз", "Гепарт", "Таксомоторный парк № 20", "Альфа Грант", ТК "Рико", "Гортакси", "Автокарз" и "Транс-Вей".

Как ранее сообщал первый замглавы департамента транспорта Сергей Андрейкин, маршрутки полностью уйдут с московских улиц в июне-июле. Перевозчики уже закупили около двух тысяч новых автобусов.

Частные перевозчики на маршрутах наземного транспорта

Напомним, 24 декабря в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. За несоблюдение условий госконтракта частников ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП по вине водителя – расторжение договора.