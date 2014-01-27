Москвичи смогут оплатить проезд в транспорте с помощью мобильного

Москвичи смогут оплатить проезд в общественном транспорте с мобильного

В конце 2014 года пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев смогут оплачивать проезд с помощью мобильных телефонов. "Это очень удобно. Подобная практика уже применяется в некоторых странах", - рассказала M24.ru председатель правления ООО НКО PayU Елена Орлова.

"У нас уже действует карта "Тройка" как единый способ оплаты проезда, оплата с мобильного телефона дополнит эту единую систему оплаты", - добавила она.

По словам Орловой, мобильный телефон станет выполнять функции кошелька, у москвичей появится единое средство расчета. "Произойдет унификация платежных систем, ведь чем меньше карточек мы носим с собой для оплаты, тем лучше", - пояснила Орлова.

Единственным минусом могут стать дополнительные сим-карты, которые нужно будет вставлять в телефон для оплаты проезда. "Есть ленивые люди, которые не станут заменять сим-карты", - говорит эксперт.

Кроме того, новый способ оплаты проезда может отпугнуть людей старшего поколения, которые не очень хорошо разбираются в современных гаджетах и не всегда носят с собой мобильные телефоны.

А вот у молодежи новая услуга будет популярна, считает Орлова. "Молодежь любит все новое. Они будут рассказывать о новинке своим родителям, родственникам, тем самым выступая проводниками мобильной оплаты проезда", - сказала она.

С ней согласен и председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. "Новая услуга оплаты проезда – скорее, для работающих молодых людей. Пожилые люди ездят по социальным картам москвича и пенсионным удостоверениям", - сказал он в эфире радио "Москва FM".

По его словам, новая услуга не подойдет и тем, кто пользуется корпоративными мобильными телефонами, с которых нельзя производить оплату и другие расчетные операции.

В целом Янков одобрил новую услугу, предложив в дальнейшем использовать новый способ оплаты и в метро. Подобная система уже действует на платных парковках и успешно работает, однако там специальные сим-карты не требуются, отметил он. "Если с платными парковками получилось, то этот опыт теперь можно использовать и в общественном транспорте. Система уже отработана и будет внедряться быстрее", - сказал Янков.

Отметим, что для новой оплаты проезда при помощи мобильного телефона валидаторы в транспорте оснастят специальным программным обеспечением, а пассажирам понадобятся специальные сим-карты, разработкой которых уже занимаются мобильные операторы.

Схема оплаты будет такова: пассажир отправляет SMS на короткий номер своего оператора, в ответ ему приходит сообщение, содержащее электронный билет. После этого каждый раз, как человек заходит в общественный транспорт, он должен приложить свой мобильный к валидатору, чтобы можно было пройти в салон через турникет.

В конце месяца со счета мобильного будет списана сумма, потраченная владельцем мобильного на проезд, в зависимости от того, сколько раз он оплачивал маршрут с помощью своего гаджета.

Большая тройка операторов уже подтвердила свое намерение участвовать в реализации проекта.