Автобусы в пятницу не будут заезжать на территорию МГУ

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
Из-за проведения легкоатлетической эстафеты в пятницу, 24 апреля, автобусы не будут заезжать на территорию МГУ. Ограничения будут действовать с 10.30 и до окончания мероприятия, сообщает пресс-служба Мосгортранса.
В связи с этим по измененному расписанию будут следовать автобусы:
- №1 и №113 — от Менделеевской улицы по Ломоносовскому проспекту с разворотом на площади Индиры Ганди;
- №57 — от Университетского проспекта по проспекту Вернадского, Ломоносовскому проспекту, далее своей трассой (при следовании от Озерной улицы — разворот на пересечении проспекта Вернадского и улицы Строителей);
- №111 — при следовании к МГУ с Университетского проспекта по проспекту Вернадского, Ломоносовскому проспекту, далее своей трассой; в обратном направлении: при следовании к Калужской площади — по Университетскому проспекту;
- №119 — от улицы Лебедева по Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам на Университетский проспект; в обратном направлении: с Университетского проспекта на Мичуринский проспект, Ломоносовский проспект, далее своей трассой;
- №661 — по Ломоносовскому проспекту.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением пробега инвалидов-колясочников "Эстафета поколений" 24 апреля в центре и на западе столицы ограничат движение транспорта.
Мероприятие будет идти с 8.40 до 15.30 по маршруту: улица Воздвиженка – улица Новый Арбат – Кутузовский проспект – Поклонная гора. Занята будет одна крайняя полоса движения.
Отметим, более 600 инвалидов-колясочников и других москвичей примут участие в акции "Эстафета поколений". Участники пробега зажигают факел Победы у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и семь километров несут его до Поклонной горы.
Все желающие также смогут сдать нормы ГТО, посмотреть выступление команды по воркауту, послушать военные песни и попробовать солдатскую кашу.