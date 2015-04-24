Автобусы в пятницу не будут заезжать на территорию МГУ

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Из-за проведения легкоатлетической эстафеты в пятницу, 24 апреля, автобусы не будут заезжать на территорию МГУ. Ограничения будут действовать с 10.30 и до окончания мероприятия, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

В связи с этим по измененному расписанию будут следовать автобусы:

№1 и №113 — от Менделеевской улицы по Ломоносовскому проспекту с разворотом на площади Индиры Ганди;

№57 — от Университетского проспекта по проспекту Вернадского, Ломоносовскому проспекту, далее своей трассой (при следовании от Озерной улицы — разворот на пересечении проспекта Вернадского и улицы Строителей);

№111 — при следовании к МГУ с Университетского проспекта по проспекту Вернадского, Ломоносовскому проспекту, далее своей трассой; в обратном направлении: при следовании к Калужской площади — по Университетскому проспекту;

№119 — от улицы Лебедева по Ломоносовскому и Мичуринскому проспектам на Университетский проспект; в обратном направлении: с Университетского проспекта на Мичуринский проспект, Ломоносовский проспект, далее своей трассой;

№661 — по Ломоносовскому проспекту.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением пробега инвалидов-колясочников "Эстафета поколений" 24 апреля в центре и на западе столицы ограничат движение транспорта

Мероприятие будет идти с 8.40 до 15.30 по маршруту: улица Воздвиженка – улица Новый Арбат – Кутузовский проспект – Поклонная гора. Занята будет одна крайняя полоса движения.

Отметим, более 600 инвалидов-колясочников и других москвичей примут участие в акции "Эстафета поколений". Участники пробега зажигают факел Победы у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и семь километров несут его до Поклонной горы.

Все желающие также смогут сдать нормы ГТО, посмотреть выступление команды по воркауту, послушать военные песни и попробовать солдатскую кашу.