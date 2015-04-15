По московским меркам: Первый трамвайный маршрут столицы

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Трамвай считается одним из старейших видов действующего общественного транспорта столицы. Его прародителями считаются конки – экипажи, которые по рельсовым путям тянула лошадь.

Самый старый маршрут – № 27. Первые упоминания о трамвае с этим номером относится к концу 80-х годов XIX века. Тогда он начинал движение от Страстного монастыря (ныне Пушкинская площадь) и заканчивал у Петровской академии (теперь Академия им. Тимирязева).



Трамвай 27 маршрута и исторический остановочный павильон.

Вначале по этому маршруту ходили конки. Позже их заменили паровым трамваем. К концу века он стал электрическим, а путь его немного изменился. Сегодня маршрут № 27 начинается у станции метро "Дмитровская" и заканчивается у метро "Войковская".



Старейший трамвайный путь в мире определить сложно. Чаще всего эксперты сходятся во мнении, что первый электрический трамвай был создан и запущен в Германии. Прототип этого вида транспорта еще в 1879 году представил инженер Эрнст Сименс на немецкой промышленной выставке в Берлине. А в 1881 году компания Siemens & Halske построила первый в мире электрический трамвай и пустила его по железной дороге, соединяющей Берлин и Лихтерфельд. Считается, что с этого и началась история развития трамвайного движения во всем мире.

