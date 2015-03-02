Контролеры в общественном транспорте получат новые переносные терминалы

Фото: mosgortrans.ru

Контролировать оплату проезда на наземном городском транспорте будут с помощью новых устройств, сообщает пресс-служба Мосгортранса. С начала марта каждая бригада контролеров предприятия будет иметь по одному такому терминалу.

Контролеры смогут проверять все виды транспортных карт. Новые переносные устройства считывают данные с валидаторов, расположенных в салоне, в том числе о совершенных проходах в автобус, троллейбус или трамвай.

По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, новые устройства существенно упростят процесс проверки билетов.

"Специально разработанное программное обеспечение позволит сохранять информацию. Таким образом, мы сможем анализировать эффективность контроля проезда и планировать дальнейшую работу контролеров", – сказал он.

Напомним, что за безбилетный проезд в столице необходимо заплатить 1 тысячу рублей, за проезд по чужой соцкарте – 2,5 тысячи рублей, а сама карта будет изъята и выдана ее владельцу в районном управлении социальной защиты. В марте 2014 года на сайте "Организатора перевозок" начали публиковать фотографии безбилетников. Информацию о нарушителях отправляют работодателям.

Ранее сообщалось, что московские контролеры будут патрулировать общественный транспорт, вооружившись видеорегистраторами. Камеры прикрепят на пиджаки, чтобы снимать на видео проверку билетов у пассажиров. Всего планируется закупить 500 видеорегистраторов. По мнению экспертов, они могут защитить контролеров от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных пассажиров – от грубого обращения проверяющих.

Источник из ГКУ "Организатор перевозок" пояснил, что контролерам решено выдать именно видеорегистраторы, потому что они более компактные и надежные, чем обычные камеры. Видеорегистратор меньше пострадает при падении, и его удобнее прикрепить на одежду. "Вес устройства не должен превышать 175 граммов, минимальное время записи – 15 часов", – отметил собеседник M24.ru. 500 видеорегистраторов и 1500 карт памяти могут стоить около 12 млн рублей.