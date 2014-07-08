Облицовка стены офисного здания обрушилась на юго-западе Москвы

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Облицовка стены офисного здания обрушилась вечером во вторник на юго-западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном главке МЧС России.

Информация об инциденте поступила в ведомство около 18.30. Обрушение облицовки произошло по адресу: Старокалужское шоссе, дом №65, у 8-этажного офисного здания.

"Службы МЧС на место не выезжали. Данным инцидентом занимаются окружные службы", - отмечает агентство.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.