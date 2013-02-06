В подмосковном городе Домодедово появится аналог Кембриджа

В подмосковном Домодедове возведут аналог Кембриджа

В Подмосковье будет свой Кембридж – российское правительство предложило построить в областном городе Домодедово образовательный и спортивный кластеры для пяти столичных вузов стоимостью в 100 миллиардов рублей.

В области появятся кампусы и учебные корпуса для Московского института стали и сплавов, Института электроники и автоматики и Российской экономической академии имени Плеханова, Московского индустриального университета и Национального исследовательского ядерного университета — МИФИ, пишет газета "Коммерсантъ".

Кроме этого, в Домодедово переедет Федеральный центр спортивной медицины, детско-юношеская спортивная школа и тренировочные базы для российской сборной по футболу.Также будет выделено место Госфильмфонду, для которого построят киноцентр с аллеей киногероев.

"Областной Кембридж" будет соседствовать с этнографическим парком "Россия", создание которого патронирует Русское географическое общество.