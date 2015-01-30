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Общество

30 января 2015, 10:59

Рособрнадзор приостановил действие лицензии "Современной гуманитарной академии"

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Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки приостановила действие лицензии московской "Современной гуманитарной академии" в связи с неисполнением выданных предписаний.

"В настоящее время готовятся исковые заявления в суд об аннулировании лицензии", - сообщается на сайте Рособрнадзора.

"Современная гуманитарная академия" - негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Академия основана в 1922 году.

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Кроме того, Рособрнадзор исключил из реестра лицензии Луховицкого филиала НАЧОУ ВПО "Современной гуманитарной академии" (Московская область) и "Института высших управленческих кадров" (Москва).

Ранее сообщалось о запрете приема абитуриентов в Институт языков и культур им. Льва Толстого. В вузе не соблюдали ряд основных требований. К примеру, отсутствовали документы, подтверждающие законность помещений, санитарно-эпидемиологические заключения, заключения о безопасности, электронная библиотека, условия для обучения людей с ограниченными возможностями и обеспечения обучающихся медицинской помощью.

Также Рособрнадзор приостановил работу пяти московских вузов. Деятельность временно прекратили Гуманитарно-прогностический институт, Институт международных экономических отношений, Институт индустрии моды, а также Институт управления, экономики, права и искусства и Международный университет восстановительной медицины.

Как объяснили в ведомстве, все эти учебные заведения работали с нарушениями.

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