Ясно Солнышко или темно: всю правду о князе Владимире расскажут на дискуссии

Князь Владимир: правда и домыслы

Киевский князь Владимир Святославович – кто он?

Дата: 29 ноября, 19:00

Место: Центр документального кино, Зубовский бульвар, 2

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Ради чего идти: Князь Владимир Ясно Солнышко – личность неоднозначная и вызывающая массу споров. Интерес к нему вспыхнул с новой силой после того, как на Боровицкой площади в Москве ему установили памятник.

Доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин и кандидат исторических наук Ирина Карацуба будут размышлять, какое отношение образ князя Владимира, сложившийся у людей, имеет к реальной исторической фигуре? Также они поговорят о крещении Руси, политике князя и ее влиянии на историю нашей страны.

Что еще: постоянный ведущий дискуссий – историк и журналист Николай Сванидзе.

Вход на мероприятие свободный, необходима регистрация.