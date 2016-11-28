Ясно Солнышко или темно: всю правду о князе Владимире расскажут на дискуссии

Князь Владимир: правда и домыслы
Киевский князь Владимир Святославович – кто он?
Дата: 29 ноября, 19:00
Место: Центр документального кино, Зубовский бульвар, 2
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Ради чего идти: Князь Владимир Ясно Солнышко – личность неоднозначная и вызывающая массу споров. Интерес к нему вспыхнул с новой силой после того, как на Боровицкой площади в Москве ему установили памятник.
Доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Володихин и кандидат исторических наук Ирина Карацуба будут размышлять, какое отношение образ князя Владимира, сложившийся у людей, имеет к реальной исторической фигуре? Также они поговорят о крещении Руси, политике князя и ее влиянии на историю нашей страны.
Что еще: постоянный ведущий дискуссий – историк и журналист Николай Сванидзе.
Вход на мероприятие свободный, необходима регистрация.