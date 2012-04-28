Московским школьникам могут продлить каникулы

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Московские школы смогут самостоятельно принять решение об отмене занятий после майских праздников - с 10 по 12 мая, продлив школьникам отдых. Документ об этом размещен на сайте столичного департамента образования.

В документе говорится, что действующее законодательство позволяет образовательному учреждению самостоятельно определять структуру учебного года, но продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступени общего образования составляет не менее 34 недель, без учета государственной аттестации, а в первом классе - 33 недели.

"С учетом изложенного, утверждение графика учебных занятий в период с 6 по 13 мая 2012 года относится к компетенции общеобразовательного учреждения", - говорится в документе.

Напоминаем, что на майские праздники в этом году россияне будут отдыхать три дня подряд: 29, 30 апреля и 1 мая. Следующая рабочая неделя в стране начнется 2 мая, и продлится четыре дня, включая субботу. Следующие 4 дня будут выходными в связи с празднованием Дня Победы - 6, 7, 8 и 9 мая. Рабочими будут 10, 11 и суббота 12 мая.

"В департамент образования поступали обращения от школ, что многие родители на майские праздники уезжают и берут своих детей вместе с собой. Поэтому школы сами вправе определить, будут ли школьники учиться с 6 по 13 мая", - сообщили РИА Новости в столичном департаменте образования.