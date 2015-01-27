Евгений Плющенко проведет мастер-класс для школьников в СК "Крылатское"

Евгений Плющенко. Фото: ТАСС / Артем Коротаев

Мастер-класс Евгения Плющенко состоится в СК "Крылатское" 27 января. Двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер Олимпийских игр научит школьников кататься на коньках, сообщили в столичном департаменте образования.

Занятия пройдут в рамках проекта "Уроки на коньках с Евгением Плющенко". Начало мастер-класса в 17.00.

В прошлом году Плющенко провел для школьников два мастер-класса: 29 ноября и 18 декабря.

Напомним, проект "Уроки на коньках с Евгением Плющенко" стартовал в Москве в ноябре 2014 года. Мастер-классы с известным фигуристом будут проходить до апреля 2015-го.

По результатам проекта будет разработана авторская программа по физической культуре и методические рекомендации для школ.