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Москва 24

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Общество

24 августа 2014, 14:59

На ВДНХ стартовали ярмарки школьных товаров

образование ярмарки ВДНХ школьники вещи выставки-ярмарки время с детьми

Фото: ИТАР-ТАСС

Всего неделя остается до начала учебного года. Родители спешно собирают своих детей в школу. Форму, учебники, канцтовары и многое другое предлагают приобрести на ВДНХ - здесь, в павильоне номер 75, стартовали две специализированные выставки-ярмарки.

На "Школьной ярмарке от А до Я" можно найти как школьные учебники и канцтовары, так и школьную форму, а также парты с регулировкой и развивающие игры с наборами для детского творчества. В рамках ярмарки пройдет общегородская благотворительная акция "Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!". Ее главная задача – собрать школьные принадлежности, одежду и игры для детей из малообеспеченных семей.

Здесь представлен широкий ассортимент школьной формы. Как говорят специалисты, важно, чтобы состав рубашек, брюк и юбок был как можно более натуральным.

На ВДНХ проходит ярмарка школьных товаров

"Конечно, самое хорошее для формы - это если она на 50 процентов состоит из шерсти", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" участница специализированной школьной ярмарки Диана Абдурахимова.

Что касается портфелей, то они должны быть максимально легкими без тетрадок и книг. Кроме того, хорошо, если рюкзак снабжен светоотталкивающими полосками. Они помогут автоводителям заметить школьника, если он будет возвращаться домой в темное время суток. Также важен размер портфеля: необходимо, чтобы в нем помещались бумаги формата А4. Спинка рюкзака должна быть мягкой, удобной и дышащей.

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Пенал школьника не стоит "набивать" большим количеством канцелярских принадлежностей. "Ребенку нужен обыкновенный пенал с одной молнией, где все лежит вместе. Все, что должно оказатьс в пенале - это ручка, обычный карандаш и пять цветных. Больше не надо", - отмечает директор средней общеобразовательной школы номер 1298 Ольга Ярославская.

На второй выставке, под названием "Современный ребенок", на вопросы родителей о столичном образовании ответят специалисты. Там откроются консультационные центры профильных департаментов Москвы и заработает горячая линия.

Выставки-ярмарки работают до 29 августа с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

M24.ru уже писал о том, сколько стоит собрать ребенка в школу. Прочесть материал можно здесь. А о том, как изменится жизнь школьников с 1 сентября этого года, можно узнать тут.

Напомним, что в столице 1 сентября открывается 8 новых школ. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. Все здания оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

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