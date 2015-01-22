МГУ станет центром инновационных технологий – Садовничий

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

МГУ станет центром инновационных технологий, рассказал на пресс-конференции в честь юбилея университета (260 лет) ректор вуза Виктор Садовничий.

Он назвал основной задачей главного университета страны создание уникальной инновационной среды, особенно в области супервычислений. База для этого уже создана, через полтора-два года МГУ может стать лидером в области применения инноваций, а пока его опережают только национальные центры, но не университеты.

Садовничий также рассказал, что МГУ запустил пять космических спутников, передает корреспондент M24.ru. Ученые университета работали над проектами, "начинками" и задачами спутников, а собирали их на заводах.

"Два месяца назад мы запустили спутник "Академик Вернов" (в честь профессора ядерной физики). Также заканчиваются работы над спутником "Ломоносов", над созданием которого трудились все факультеты. Надеемся, что он станет первым спутником, запущенным с космодрома "Восточный", - сказал ректор.

Кроме того, университет выиграл грант российского научного фонда на проект "Ноев ковчег" и планирует создать единую коллекцию живого клеточного материала, куда войдут частицы тканей и костей, по которым можно изучать болезни и, возможно, воспроизводить виды. К полученным от фонда 750 миллионам вуз добавит миллиард рублей для проекта. Через четыре года, по словам ректора, будет построено новое здание для хранилища с биоматериалами всех организмов, живущих на Земле. "Над проектом будут работать только молодые ученые, будут ездить в экспедиции", - отметил Садовничий.

"Большая Москва": МГУ им. М.В. Ломоносова

Также ректор Московского университета сообщил, что с 1992 года в вузе появилось 20 новых факультетов, удвоилась площадь кампусов и количество студентов. Строительство кампусов, библиотек и медцентров идет за счет инвестиций. Сейчас в университете учится 50 тысяч студентов, и МГУ не будет сокращать их число.

Важно отметить, что для иностранных студентов будет выгоднее приезжать на учебу в МГУ, потому что оплата за обучение будет, как и раньше, приниматься в рублях.

Напомним, в этом году МГУ исполняется 260 лет. Виктор Садовничий рассказал, что празднование 260-летия главного университета страны пройдет с размахом. Специально для торжества уже варятся 600 литров медовухи. Праздничная программа традиционно намечена на 25 и 26 января. Лучшие студенты и молодые ученые МГУ получат премии. На праздник приедут 60 ректоров.