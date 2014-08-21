Проходной балл в ведущих вузах Москвы по некоторым предметам упал на 3-6 позиций

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Проходной балл по отдельным предметам в ведущих вузах Москвы и Петербурга в этом году упал на 3-6 позиций. Об этом сообщил на пресс-конференции ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, передает Агентство "Москва".

По его словам, на некоторых факультетах Московского государственного университета и Высшей школы экономики проходной балл снизился на 40 баллов.

"Ежегодно в ЕГЭ меняется набор контрольно-измерительных материалов, значит, надо выбирать рациональную стратегию. Многие недооценили себя в этом году и пролетели мимо бюджетных мест в ведущих вузах",- пояснил Кузьминов.

Напомним, 13 августа столичные вузы закончили принимать абитуриентов на бюджетные отделения. Выпускники школ могли подавать документы одновременно в пять вузов и по трем специальностям. В этом году на 56 бюджетных мест претендовали в среднем по 100 абитуриентов. При этом поступление на платные отделения продлится до конца августа.

В этом году выпускники школ должны были минимально получить 36 баллов по русскому языку, 24 - по математике, 36 - по физике, столько же по химии, 40 - по информатике, 36 - по биологии, 32 - по истории, 37 - по географии, а по иностранным языкам - 20.