Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 августа 2014, 17:28

Проходной балл в ведущих вузах Москвы по некоторым предметам упал на 3-6 позиций

образование вузы баллы

Фото: ИТАР-ТАСС

Проходной балл по отдельным предметам в ведущих вузах Москвы и Петербурга в этом году упал на 3-6 позиций. Об этом сообщил на пресс-конференции ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, передает Агентство "Москва".

По его словам, на некоторых факультетах Московского государственного университета и Высшей школы экономики проходной балл снизился на 40 баллов.

"Ежегодно в ЕГЭ меняется набор контрольно-измерительных материалов, значит, надо выбирать рациональную стратегию. Многие недооценили себя в этом году и пролетели мимо бюджетных мест в ведущих вузах",- пояснил Кузьминов.

Ссылки по теме

Напомним, 13 августа столичные вузы закончили принимать абитуриентов на бюджетные отделения. Выпускники школ могли подавать документы одновременно в пять вузов и по трем специальностям. В этом году на 56 бюджетных мест претендовали в среднем по 100 абитуриентов. При этом поступление на платные отделения продлится до конца августа.

В этом году выпускники школ должны были минимально получить 36 баллов по русскому языку, 24 - по математике, 36 - по физике, столько же по химии, 40 - по информатике, 36 - по биологии, 32 - по истории, 37 - по географии, а по иностранным языкам - 20.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать