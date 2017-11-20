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Общество

20 ноября 2017, 14:33

Мослекторий и проект "Тактики и практики" покажут, как стать космонавтом

образование наука Мослекторий

23 ноября в ресторане "Шотландская клетка" состоится лекторий о профессиях "Тактики и практики". Гостем станет российский космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Гидзенко. На его счету три полета в космос и выход в открытый космос. Космонавт удостоился "Золотой звезды" Героя Российской Федерации за успешное осуществление полета на орбитальном научно-исследовательском комплексе "Мир" и проявленные мужество и героизм. Это не единственная награда у Юрия. О всех остальных он расскажет лично во время лекции. Также слушатели узнают, кто и как может стать космонавтом, как совершаются полеты и подготовка к ним.

Прямую трансляцию смотрите 23 ноября в 18:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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