МГУ возглавил рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Азии

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Московский государственный университет имени Ломоносова возглавил первый рейтинг университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, составленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).

В первую десятку также вошел Новосибирский государственный университет, который делит второе место с Карловым университетом (Чехия), а также Санкт-Петербургский государственный университет (7-е место). Московский физико-технический институт занимает 17-е место, а Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана - 21-е место.

Рейтинг охватывает 30 стран, среди которых Албания, Армения, Беларусь, Чехия, Эстония, Польша, Румыния, Россия, Турция и другие. В первую сотню вошли 26 российских вузов, по 10 университетов Чехии и Турции, девять и восемь вузов Польши и Казахстана соответственно.

Вузы, попавшие в рейтинг развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии QS, оценивались, в частности, по репутации среди работодателей, доле иностранных студентов, количеству сотрудников с ученой степенью, эффективности интернет-ресурса вуза, числу опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника профессорско-преподавательского состав.

Так, МГУ и Московский государственный технический университет стали лидерами по показателю эффективности интернет-ресурсов. Кроме того, МГУ также занимает ведущие позиции по показателю репутации вуза среди работодателей.

Напомним, ранее МГУ имени М.В. Ломоносова занял пятую строчку списка лучших в 2015 году университетов развивающихся стран по версии британского академического журнала Times Higher Education. Кроме того, российский вуз занял 196-ое место в рейтинге университетов этого же журнала.

Добавим, что ведущие российские вузы сейчас участвуют в программе "5 в 100". Программа направлена на повышение уровня образования и научной деятельности в университетах. В случае ее реализации к 2020 году пять российских вузов войдут в сотню ведущих мировых университетов.

Кроме МГУ в число лучших мировых университетов могут попасть ещё около 20 российских вузов. Среди них МФТИ, НИУ ВШЭ, МИФИ, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Новосибирский Государственный Университет и другие.