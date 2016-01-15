Три столичных вуза лишились аккредитации

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Государственной аккредитации лишились три московских вуза из-за несоблюдения стандартов качества подготовки студентов, сообщает Рособрнадзор. Московский институт юриспруденции, Международный славянский институт и Московский институт банковского дела обязаны прекратить образовательную деятельность.

Аналогичную меру применили для еще трех российских вузов. После проведенных проверок госаккредитацию отобрали у Кабардино-Балкарского института бизнеса, Владимирского института бизнеса и Института адвокатуры, нотариата и международных отношений.

Напомним, в период с 17 по 24 декабря Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации других двух столичных вузов.

Под действие приказов попали Гуманитарный институт и Московский институт экономики, политики и права.

Государственная аккредитация не запрещает вузу вести образовательную деятельность. Однако без нее учебное заведение не имеет право выдавать дипломы государственного образца, а также предоставлять отсрочку от службы в армии. Если у вуза аннулируют лицензию на право ведения образовательной деятельности, он будет обязан прекратить преподавание.

При лишении вуза госаккредитации, его учредитель обязан обеспечить перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения). При этом учредитель должен получить письменное согласие обучающихся на перевод.